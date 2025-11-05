Guru Nanak Jayanti: गुरु नानक देव ने स्वर्ण से लिखी पोथी, MP के इस गुरूद्वारे में है मौजूद!

गुरु नानक देव मंगलवारा घाट पर होशंगाबाद के राजा हुशंगशाह गौरी के बगीचे में रुके थे। नानक देव की याति और प्रसिद्धि सुनकर राजा हुशंगशाह मिलने पहुंचे थे। पहुंचे हुए संत मानकर जिज्ञासावश उन्होंने संत और इंसान में फर्क के बारे प्रश्न किया था। गुरु नानक देव ने अपनी कमर से कोपिन (कमर कस्सा) निकालकर राजा को दिया और इसे अपनी कमर में बांधी।