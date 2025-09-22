MP अजब है! हिंदी टीचरों के भरोसे अंग्रेजी मीडियम स्कूल, अबतक नहीं हुई भर्ती

ऐसी है स्थिति जिले की 8 प्राथमिक शालाओं में 674 दर्ज बच्चों की संख्या पर 6 प्रतिनियुक्ति हिन्दी मीडियम शिक्षक है। वही 7 माध्यमिक शाला में 260 दर्ज बच्चों की संख्या पर 7 प्रतिनियुक्ति हिन्दी मीडियम शिक्षक हैं। कक्षा 8 वीं के बाद कोई योजना नहीं होने से विद्यार्थियों संख्या कम है। अंग्रेजी माध्यम के पढ़े बच्चों के लिए कक्षा 8 वीं के बाद अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की योजना नहीं होने से विद्यार्थियों की संख्या कम है।