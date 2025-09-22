Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नर्मदापुरम

MP अजब है! हिंदी टीचरों के भरोसे अंग्रेजी मीडियम स्कूल, अबतक नहीं हुई भर्ती

MP News: नर्मदापुरम के सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल बिना अंग्रेजी टीचरों के भगवान भरोसे चल रहे हैं। प्रतिनियुक्ति हिंदी शिक्षक ही पढ़ा रहे, विभाग सिर्फ कागजों में दावा कर रहा है।

नर्मदापुरम

Akash Dewani

Sep 22, 2025

hindi teachers running english medium schools narmadapuram mp news
hindi teachers running english medium schools narmadapuram mp news

MP News:नर्मदापुरम जिले (Narmadapuram) में जिला शिक्षा केंद्र द्वारा 15 शासकीय हिन्दी माध्यम के स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम का किया गया। लेकिन लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार विभाग के आला अधिकारियों ने यहां अंग्रेजी माध्यम के डिग्रीधारी फुलफेश शिक्षकों की पदस्थापना नहीं की। वर्तमान में इन सभी इंग्लिश मीडियम के स्कूलों (english medium schools) में पढ़ाई की जिम्मेदारी हिंदी मीडियम के प्रतिनियुक्ति शिक्षकों पर ही टिकी हुई है।

इस वजह से कई बार शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं में उलझे शिक्षक पीरियड तक नहीं ले पाते हैं। इस तरह भगवान भरोसे चल रहे हैं जिले के सभी 15 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल कागजी खानापूर्ति कर विभागीय अधिकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाने का दावा कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

इस जिले ने बनाया इतिहास, देश में पहला जिसने ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ का किया समर्थन, कांग्रेस ने दिखाए काले झंडे
रायसेन
raisen supports one nation one election congress protest mp news

शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं गंभीर

दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा खोले गए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के मामले में खुद विभाग के अधिकारी ही गंभीर नहीं है। नियम अनुसार अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के फुल फेश शिक्षकों की जरूरत होती है। ऐसे इंग्लिश मीडियम में पढ़े लिखे युवा-युवतियों को अतिथि के तौर पर पदस्थ कर उनकी सेवाएं ली जा सकती है ताकि इन अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बेहतर तरीके से हो सके।

विद्यार्थियों की संख्या कम

ऐसी है स्थिति जिले की 8 प्राथमिक शालाओं में 674 दर्ज बच्चों की संख्या पर 6 प्रतिनियुक्ति हिन्दी मीडियम शिक्षक है। वही 7 माध्यमिक शाला में 260 दर्ज बच्चों की संख्या पर 7 प्रतिनियुक्ति हिन्दी मीडियम शिक्षक हैं। कक्षा 8 वीं के बाद कोई योजना नहीं होने से विद्यार्थियों संख्या कम है। अंग्रेजी माध्यम के पढ़े बच्चों के लिए कक्षा 8 वीं के बाद अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की योजना नहीं होने से विद्यार्थियों की संख्या कम है।

राम भरोसे चल रही विद्यार्थियों की पढ़ाई

कागजों में चल रहे इन सरकारी इंग्लिश मीडियम के स्कूलों की पढ़ाई ट्रेंड शिक्षकों के अभाव में भगवान भरोसे है। प्रतिनियुक्ति हिन्दी मीडियम शिक्षकों के भरोसे प्राथमिक और माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों की पढ़ाई चल रही है। मालूम हो सोहागपुर, पिपरिया, बनखेड़ी, नर्मदापुरम में अंग्रेजी माध्यम के सरकारी शुरु हुए हैं।

राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा योजना शुरु की गई थी। ताकि हिंदी के साथ ही अंग्रेजी शिक्षा को भी बढ़ावा मिल सके। स्कूलों के लिए अलग से अंग्रेजी विषय के शिक्षकों की नई नियुक्ति नहीं हुई। शाला में पढ़ाने वाले अंग्रेजी विषय के शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जा रहा है।- डॉ. राजेश जयसवाल, डीपीसी

ये भी पढ़ें

लग्जरी कार से उतरे कंप्यूटर बाबा, मांगी भीख, कहा- कुत्ते बेडरूम पहुंचे लेकिन गोमाता सड़क पर
अशोकनगर
computer baba protest gaumata raksha yatra cm house gherao mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 09:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / MP अजब है! हिंदी टीचरों के भरोसे अंग्रेजी मीडियम स्कूल, अबतक नहीं हुई भर्ती

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.