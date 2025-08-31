UP-बिहार जाने वालों की ‘बल्ले-बल्ले’, रेलवे चलाएगा 150 ‘पूजा स्पेशल ट्रेनें’

09025 वलसाड-दानापुर स्पेशल 29 दिसंबर, 09026 दानापुर - वलसाड स्पेशल को 30 दिसंबर, 09031 उधना-जयनगर स्पेशल को 28 दिसंबर, 09032 जयनगर-उधना स्पेशल को 29 दिसंबर, 09039 उधना-धनबाद स्पेशल को 26 दिसंबर, 09040 धनबाद-उधना स्पेशल को 28 दिसंबर, 09045 उधना-पटना स्पेशल को 26 दिसंबर, 09046 पटना-उधना स्पेशल को 27 दिसंबर, 09343 डॉ. अंबेडकर नगर - पटना स्पेशल को 25 दिसंबर, 04156 उधना - सूबेदारगंज स्पेशल को 30 दिसंबर, 04155 सूबेदारगंज - उधना स्पेशल को 29 दिसंबर, 09043 बांद्रा टर्मिनस-बढ़नी स्पेशल को 28 दिसंबर तक चलेगी।