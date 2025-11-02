Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नर्मदापुरम

एमपी के पचमढ़ी में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी जमीन पर, कुर्सी पर बैठे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार

MP Congress-पचमढ़ी में कांग्रेस के प्रशिक्षण में जीतू पटवारी जिलाध्यक्षों के साथ जमीन पर बैठे देखे गए।

2 min read
Google source verification

नर्मदापुरम

image

deepak deewan

Nov 02, 2025

Jitu Patwari on the ground and Umang Singhar sitting on a chair in Pachmarhi

पचमढ़ी में कांग्रेस के प्रशिक्षण में जीतू पटवारी जिलाध्यक्षों के साथ जमीन पर बैठे देखे गए।

MP Congress- मध्यप्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी का शांत और सर्द मौसम राजनीति ने गरमा दिया है। यहां आज से एमपी कांग्रेस का प्र​शिक्षण​ ​शिविर प्रारंभ हुआ जोकि 10 दिनों तक चलेगा। शिविर में प्रदेशभर के 70 से ज्यादा जिला और शहर अध्यक्ष शामिल हुए। संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत पार्टी के इन सभी अहम पदाधिकारियों को बूथ, कैडर मैनेजमेंट, आइटी, सोशल मीडिया, जनता से जुड़े मुद्दे उठाने आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ मौके पर एक पल ऐसा भी आया जब प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी जिलाध्यक्षों के साथ जमीन पर बैठे दिखे तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कुर्सी पर नजर आए। शिविर के पहले दिन अखिल भारतीय कांग्रेस के ट्रेनिंग इंचार्ज और सांसद सचिन राव ने सभी​ जिलाध्यक्षों से संवाद किया।

एमपी कांग्रेस के इस प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष ​मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित सभी दिग्गज नेता जिलाध्यक्षों को चुनावी जीत का मंत्र देंगे। यहां भविष्य की चुनौतियाें पर भी मंथन होगा।

एमपी के कांग्रेस जिलाध्यक्षों को डेली रूटीन, पब्लिक डीलिंग, बूथ मैनेजमेंट, कैडर मैनेजमेंट से लेकर चुनौतियां और भविष्य की रणनीति के संबंध में विभिन्न एक्सपर्ट्स सलाह देंगे। प्रशिक्षण में रोज सुबह व्यायाम होगा। इसके बाद पूरे दिन अलग-अलग विषयों के सत्र होंगे। ओपन सेशन भी होगा जिसमें कार्यकर्ता विषय के बारे में सवाल कर सकते हैं। विषय विशेषज्ञ उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे।

प्रशिक्षण शिविर 2 नवंबर से 11 नवंबर तक चलेगा

एमपी में संगठन को गढ़ने में जुटी कांग्रेस का यह प्रशिक्षण शिविर 2 नवंबर से 11 नवंबर तक चलेगा। प्रदेशभर के नव नियुक्त जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत इन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी।

मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी भी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे

पचमढ़ी में आयोजित इस शिविर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बिहार चुनाव के प्रथम चरण के बाद इनके यहां आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि 9 या 10 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी पचमढ़ी आ सकते हैं।

कांग्रेस के प्रशिक्षण विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिव राव, संगठन सृजन के राष्ट्रीय प्रभारी रहे शशिकांत सेंथिल, एआइसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया श्रीनेत, जयराम रमेश, पवन खेड़ा आदि जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण देने आएंगे। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, जीतू पटवारी समेत दूसरे प्रदेशों से अन्य नेता भी जमीनी कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी में बीजेपी पदाधिकारियों की एक और सूची जारी, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दी शुभकामनाएं
भोपाल
Hemant Khandelwal congratulated the new office bearers of Indore BJP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Nov 2025 05:36 pm

Published on:

02 Nov 2025 05:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / एमपी के पचमढ़ी में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी जमीन पर, कुर्सी पर बैठे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार

बड़ी खबरें

View All

नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कांग्रेस जिलाध्यक्षों की पाठशाला… राहुल गांधी सहित कई दिग्गज देंगे मंत्र

Congress
नर्मदापुरम

इस दिन पचमढ़ी आएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस जिला अध्यक्षों की लगाएंगे क्लास

LoP Rahul Gandhi pachmarhi visit Congress district presidents jitu patwari mp news
नर्मदापुरम

RTO ऑफिस के सामने सरकारी जमीन पर रातोंरात कब्जा, आईटीआई कॉलेज जाने का रास्ता बंद

government land enroachment infront RTO office narmadapuram mp news
नर्मदापुरम

सेवा का बाजार…यहां सबसे सस्ता राशन, ताकि खुशियों से भरी रहे गरीब-मजदूरों की दीपावाली

Diwali 2025
Patrika Special News

बड़ा खतरा: यमुना की तरह नर्मदा में बनने लगे झाग, नाले का गंदा पानी जल को कर रहा मटमैला

narmada river pollution foam sewage water narmadapuram mp news
नर्मदापुरम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.