एमपी के पचमढ़ी में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी जमीन पर, कुर्सी पर बैठे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार

MP Congress- मध्यप्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी का शांत और सर्द मौसम राजनीति ने गरमा दिया है। यहां आज से एमपी कांग्रेस का प्र​शिक्षण​ ​शिविर प्रारंभ हुआ जोकि 10 दिनों तक चलेगा। शिविर में प्रदेशभर के 70 से ज्यादा जिला और शहर अध्यक्ष शामिल हुए। संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत पार्टी के इन सभी अहम पदाधिकारियों को बूथ, कैडर मैनेजमेंट, आइटी, सोशल मीडिया, जनता से जुड़े मुद्दे उठाने आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ मौके पर एक पल ऐसा भी आया जब प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी जिलाध्यक्षों के साथ जमीन पर बैठे दिखे तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कुर्सी पर नजर आए। शिविर के पहले दिन अखिल भारतीय कांग्रेस के ट्रेनिंग इंचार्ज और सांसद सचिन राव ने सभी​ जिलाध्यक्षों से संवाद किया।