एमपी के पचमढ़ी में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी जमीन पर, कुर्सी पर बैठे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार

MP Congress- मध्यप्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी का शांत और सर्द मौसम राजनीति ने गरमा दिया है। यहां आज से एमपी कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ जोकि 10 दिनों तक चलेगा। शिविर में प्रदेशभर के 70 से ज्यादा जिला और शहर अध्यक्ष शामिल हुए। संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत पार्टी के इन सभी अहम पदाधिकारियों को बूथ, कैडर मैनेजमेंट, आइटी, सोशल मीडिया, जनता से जुड़े मुद्दे उठाने आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ मौके पर एक पल ऐसा भी आया जब प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी जिलाध्यक्षों के साथ जमीन पर बैठे दिखे तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कुर्सी पर नजर आए। शिविर के पहले दिन अखिल भारतीय कांग्रेस के ट्रेनिंग इंचार्ज और सांसद सचिन राव ने सभी जिलाध्यक्षों से संवाद किया।
एमपी कांग्रेस के इस प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित सभी दिग्गज नेता जिलाध्यक्षों को चुनावी जीत का मंत्र देंगे। यहां भविष्य की चुनौतियाें पर भी मंथन होगा।
एमपी के कांग्रेस जिलाध्यक्षों को डेली रूटीन, पब्लिक डीलिंग, बूथ मैनेजमेंट, कैडर मैनेजमेंट से लेकर चुनौतियां और भविष्य की रणनीति के संबंध में विभिन्न एक्सपर्ट्स सलाह देंगे। प्रशिक्षण में रोज सुबह व्यायाम होगा। इसके बाद पूरे दिन अलग-अलग विषयों के सत्र होंगे। ओपन सेशन भी होगा जिसमें कार्यकर्ता विषय के बारे में सवाल कर सकते हैं। विषय विशेषज्ञ उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे।
एमपी में संगठन को गढ़ने में जुटी कांग्रेस का यह प्रशिक्षण शिविर 2 नवंबर से 11 नवंबर तक चलेगा। प्रदेशभर के नव नियुक्त जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत इन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी।
पचमढ़ी में आयोजित इस शिविर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बिहार चुनाव के प्रथम चरण के बाद इनके यहां आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि 9 या 10 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी पचमढ़ी आ सकते हैं।
कांग्रेस के प्रशिक्षण विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिव राव, संगठन सृजन के राष्ट्रीय प्रभारी रहे शशिकांत सेंथिल, एआइसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया श्रीनेत, जयराम रमेश, पवन खेड़ा आदि जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण देने आएंगे। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, जीतू पटवारी समेत दूसरे प्रदेशों से अन्य नेता भी जमीनी कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे।
