ट्रेन के टॉयलेट में लिखा- ‘रेल धमाका, ISIS और पाक जिंदाबाद’, इटारसी स्टेशन पर मचा हड़कंप

बुधवार को मुंबई से वाराणसी जा रही 22177 महानगरी एक्सप्रेस के जनरल कोच के बाथरूम में 'पाक जिंदाबाद, बम धमाका और ISSI लिखा मिलने से हड़कंप मच गया। ट्रेन जब इटारसी पहुंची तो आरपीएफ, जीआरपी, सिटी पुलिस, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड ने ट्रेन की बोगियों की बारीकी से तलाशी ली । जीआरपी चौकी प्रभारी संजय चौकसे ने बताया कि भड़काऊ शब्द ट्रेन के बोगी में लिखे होने के कुछ फोटो मिले हैं। बाथरूम में लिखे शब्द मिट चुके थे संभवत: अफवाह फैलाने के लिए इन्हें टॉयलेट में लिखा गया था। ट्रेन की बारीकी से जांच करने के बाद ट्रेन को आगे रवाना कर दिया गया।