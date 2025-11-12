Patrika LogoSwitch to English

नर्मदापुरम

ट्रेन के टॉयलेट में लिखा- ‘रेल धमाका, ISIS और पाक जिंदाबाद’, इटारसी स्टेशन पर मचा हड़कंप

mp news: महानगरी एक्सप्रेस (22177) में ‘बम धमाके और पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे और धमकी लिखी मिलने के बाद इटारसी स्टेशन पर की गई ट्रेन की सर्चिंग...।

2 min read
Google source verification

नर्मदापुरम

image

Shailendra Sharma

Nov 12, 2025

ITARSI

Bomb Fake News in mahanagari Express itarsi station searched

mp news: मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले का इटारसी देश के प्रमुख रेल जंक्शनों में से एक है। बुधवार को इटारसी रेलवे जंक्शन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रेन नंबर 22177 महानगरी एक्सप्रेस की एक बोगी के टॉयलेट में ट्रेन ब्लास्ट और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे यात्रियों ने देखे। इस धमकी को पढ़कर यात्री दहशत में आ गए और तुरंत आरपीएफ (रेलवे पुलिस फोर्स) को सूचना दी। सूचना से हड़कंप मच गया जिसके बाद इटारसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की सर्चिंग की गई।

ट्रेन के टॉयलेट में लिखी मिली धमकी

बुधवार को मुंबई से वाराणसी जा रही 22177 महानगरी एक्सप्रेस के जनरल कोच के बाथरूम में 'पाक जिंदाबाद, बम धमाका और ISSI लिखा मिलने से हड़कंप मच गया। ट्रेन जब इटारसी पहुंची तो आरपीएफ, जीआरपी, सिटी पुलिस, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड ने ट्रेन की बोगियों की बारीकी से तलाशी ली । जीआरपी चौकी प्रभारी संजय चौकसे ने बताया कि भड़काऊ शब्द ट्रेन के बोगी में लिखे होने के कुछ फोटो मिले हैं। बाथरूम में लिखे शब्द मिट चुके थे संभवत: अफवाह फैलाने के लिए इन्हें टॉयलेट में लिखा गया था। ट्रेन की बारीकी से जांच करने के बाद ट्रेन को आगे रवाना कर दिया गया।

लावारिश बैग में भी मिला

ट्रेन की सर्चिंग के दौरान एक लाल रंग का लावारिस सूटकेस भी एस कोच बी-1 से मिला था। ट्रेन से सूटकेस को उतारकर सुरक्षित रूप से जब उसे खोला गया तो सूटकेस में सिर्फ कपड़े और गीता रखी मिली। जिससे साफ हुआ कि ये सूटकेस किसी यात्री का है जो कि ट्रेन में छूट गया है। यात्री से संपर्क कर लिया गया है और वो सूटकेस लेने के लिए इटारसी पहुंच रहा है। बता दें कि दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद देशभर में कई जगह अलर्ट जारी किया गया है और इटारसी रेलवे जंक्शन पर भी पूरी सावधानी और सतर्कता बरती जा रही है।

Updated on:

12 Nov 2025 04:42 pm

Published on:

12 Nov 2025 04:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / ट्रेन के टॉयलेट में लिखा- 'रेल धमाका, ISIS और पाक जिंदाबाद', इटारसी स्टेशन पर मचा हड़कंप

नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश न्यूज़

