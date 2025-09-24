जंगल सफारी बुकिंग शुरू, कान्हा नेशनल पार्क फुल, सतपुड़ा में नए वाहनों से कर सकेंग सैर-सपाटा

MP Tourism: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई क्षेत्र में सैलानियों के लिए मंगलवार को 2 नए वाहन मिल गए हैं। एक अक्टूबर को पार्क खुलने के पहले 2 और वाहन आने वाले हैं। इससे मढ़ई में सफारी वाहनों की कमी नहीं रहेगी। सैलानियों को लेकर वाहन किस जगह पर हैं। इसकी लोकेशन देने के लिए वाहनों में जीपीएस भी लगाया गया है। एसटीआर में सैलानियों को घुमाने के लिए 20 वाहन हैं। इसमें से लगभग 4 वाहन 15 साल से अधिक पुराने हो गए थे। इसलिए जंगल सफारी कराने में उनको उपयोग नहीं किया जाता था।