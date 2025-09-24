Patrika LogoSwitch to English

नर्मदापुरम

जंगल सफारी बुकिंग शुरू, कान्हा नेशनल पार्क फुल, सतपुड़ा में नए वाहनों से कर सकेंग सैर-सपाटा

MP tourism: वाइल्ड लाइप लवर्स के लिए इससे बड़ी खुशखबरी हो ही नहीं सकती, एमपी के टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में घूमने की कर लें तैयारी, अभी करें जंगल सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग...

नर्मदापुरम

Sanjana Kumar

Sep 24, 2025

Good News For wildlife lovers of tiger state MP
Good News For wildlife lovers of tiger state MP(फोटो:सोशल मीडिया)

MP Tourism: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई क्षेत्र में सैलानियों के लिए मंगलवार को 2 नए वाहन मिल गए हैं। एक अक्टूबर को पार्क खुलने के पहले 2 और वाहन आने वाले हैं। इससे मढ़ई में सफारी वाहनों की कमी नहीं रहेगी। सैलानियों को लेकर वाहन किस जगह पर हैं। इसकी लोकेशन देने के लिए वाहनों में जीपीएस भी लगाया गया है। एसटीआर में सैलानियों को घुमाने के लिए 20 वाहन हैं। इसमें से लगभग 4 वाहन 15 साल से अधिक पुराने हो गए थे। इसलिए जंगल सफारी कराने में उनको उपयोग नहीं किया जाता था।

24 घंटे ऑन रहेगी वाहनों की लोकेशन

सैलानियों के पार्क खुलने के पहले 4 नए सफारी वाहन मढ़ई पहुंचा दिए जाएंगे। इस तरह 20 वाहनों से सैलानी जंगल सफारी करेंगे। जीपीएस से लैस अत्याधुनिक वाहनों की लोकेशन 24 घंटे ऑनलाइन रहेगी। इसके जरिए सैलानियों को लेकर निकला वाहन किस जगह पर है इसकी पूरी लोकेशन एसटीआर के कंट्रोल रूम को रहेगी।

Jungle Safari tiger safari booking start in mp tiger reserve and national parks

एसटीआर के कोर जोन के मढ़ई और चूरना में कर सकेंगे एंट्री

एक अक्टूबर से एसटीआर के कोर जोन के मढ़ई और चूरना में सैलानियों का प्रवेश शुरू हो जाएगा। इसके लिए जंगल के अंदर सफारी मार्गो की मरम्मत शुरू की गई है लेकिन बारिश के कारण मरम्मत कार्य प्रभावित हो रहा है। शुरुआती दिनों में सैलानियों को पूरी सफारी नहीं कराएंगे।

5 पेट्रोल 1 सौर ऊर्जा चलित मोटर की मरम्मत

सैलानियों को तवा नदी के बैक वॉटर में 5 पेट्रोल और 1 सौर ऊर्जा चलित मोटर बोट सैलानियों की जंगल सफारी कराएगी। एसटीआर ने मोटर बोट की मेटेनेंस शुरू कर दिया है। एक अक्टूबर के पहले बोट सैलानियों के उपयोग के तैयार हो जाएंगी।

शुरू हो चुकी है बुकिंग

एक अक्टूबर से जंगल सफारी करने के लिए सैलानी ऑन लाइन बुकिंग करने लगे हैं। मंगलवार तक प्रदेश के टाइगर रिजर्व में 1 से 3 अक्टूबर तक के लिए एसटीआर में मढ़ई, चूरना में 6, पेंच में 13, बांधवगढ़ में 14 , पन्ना 12 और कान्हा में 24 सफारी बुक की गई हैं। एसटीआर खुलते ही सफारी शुरू कराई जाएगी।

मढ़ई के लिए 4 नए सफारी वाहन

मढ़ई के लिए 4 नए सफारी वाहन मिल गए हैं। पार्क खुलते ही जंगल सफारी कराने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। सभी मोटर बोट का मेंटेनेंस भी किया जा रहा है।

- अंकित जामोद, एसडीओ मढ़ई एसटीआर नर्मदापुरम

