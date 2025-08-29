एमपी के इन 2 शहरों को जोड़कर बनेगा ‘नगर निगम’, शासन स्तर पर काम शुरु

MP News: तेजी से बढ़ते फैलते नर्मदापुरम और इटारसी की सीमाएं एक होने लगी हैं। इसलिए समान विकास करने के लिए दोनों शहरों को जोड़कर नगर निगम या विकास प्राधिकरण बनाने की कवायद शासन स्तर से शुरू हो गई है। इसके लिए निध्रारित नियमों, प्रावधानों पर दोनों शहर कितने खरे उतर रहे हैं। इसका आंकलन कर राजस्व विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है। दोनों शहर के एसडीएम प्रस्ताव बनाएंगे।