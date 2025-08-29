Patrika LogoSwitch to English

नर्मदापुरम

एमपी के इन 2 शहरों को जोड़कर बनेगा ‘नगर निगम’, शासन स्तर पर काम शुरु

MP News: नगर निगम या विकास प्राधिकरण बनाने के पहले दोनों जगह के एसडीएम अपने-अपने शहर के वार्डों का क्षेत्रफल, उनकी जनसंख्या का आंकलन करेंगे।

नर्मदापुरम

Astha Awasthi

Aug 29, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: तेजी से बढ़ते फैलते नर्मदापुरम और इटारसी की सीमाएं एक होने लगी हैं। इसलिए समान विकास करने के लिए दोनों शहरों को जोड़कर नगर निगम या विकास प्राधिकरण बनाने की कवायद शासन स्तर से शुरू हो गई है। इसके लिए निध्रारित नियमों, प्रावधानों पर दोनों शहर कितने खरे उतर रहे हैं। इसका आंकलन कर राजस्व विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है। दोनों शहर के एसडीएम प्रस्ताव बनाएंगे।

कई बिंदुओं पर होगी जांच

जानकारी के मुताबिक नर्मदापुरम और इटारसी नगरीय क्षेत्र मिलाकर नगर निगम या विकास प्राधिकरण बनाने के पहले दोनों जगह के एसडीएम अपने-अपने शहर के वार्डों का क्षेत्रफल, उनकी जनसंख्या का आंकलन करेंगे। इसके अलावा शहर में परिवहन व्यवस्था, आवागमन के मार्ग, बाजार, बसाहट, मौजूद मूलभूत सुविधाओं सहित कई बिंदुओं की जांच करेंगे।

'राज्य-जिला' और 'ब्लॉक' स्तर पर सम्मानित होंगे टीचर्स, केटेगरी तय
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

निगम या प्राधिकरण के नियमों का शहरों की वर्तमान व्यवस्थाओं से मिलान किया जाएगा। शासन के कई विभागों से जानकारी एकत्र कर उसका अध्ययन होगा। इसके बाद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रस्ताव धरातल पर आने के बाद विकास को पंख लगेंगे।

दोनों शहरों का लगातार बढ़ रहा आकार

वर्तमान में नर्मदापुरम शहर पवारखेड़ा तक पहुंच गया है। कई होटल, विद्यालय, कृषि कॉलेज सहित अन्य संस्थाएं संचालित होने लगी हैं। इटारसी नगर का दायर बढ़कर ग्राम रैसलपुर तक आ गया है। दोनों शहरों की जरूरतें बढ़ने के साथ भूमि की आवाश्यकता होने लगी है। निगम विकास प्रधिकरण बनने से नए प्रोजेक्ट, सड़कें, ब्रिज, परिवहन सेवा में सुधार हो जाएगा। औद्योगिक विकास के लिए भूमि की उपलब्धता बढ़ जाएगी।

विधायक ने सीएम को दिया था प्रस्ताव

होशंगाबाद विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा ने 19 मई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को नर्मदापुरम-इटारसी को मिलाकर निगम या विकास प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव सौंपा था। इसमें बताया था कि नर्मदापुरम और ग्रामीण क्षेत्र में दो नगर पालिका एक जनपद पंचायत है। तीन इकाईयां होने के कारण विकास कार्य समेकित रूप से नहीं हो पाते हैं। निगम या विकास प्राधिकरण बनने के बाद विकास समेकित हो जाएगा।

निगम या विकास प्राधिकरण जरूरी

नर्मदापुरम, इटारसी को निगम या विकास प्राधिकरण बनाना जरूरी है। इससे विकास को गति मिलेगी। शहरों की व्यवस्थाएं भी बदल जाएंगी। सीएम ने कार्रवाई के लिए प्रस्ताव नगरीय विकास आवास विभाग के प्रमुख सचिव को भेजा था। -डॉ. सीतासरन शर्मा, विधायक होशंगाबाद

प्राधिकरण बनाने शासन स्तर से पत्र मिला

नर्मदापुरम-इटारसी को जोड़कर निगम या विकास प्राधिकण बनाने शासन स्तर से पत्र मिला है। इसे दोनों शहरों के एसडीएम से प्रस्ताव मांगे हैं। इसमें जनसंया सहित कई बिंदुओं की जांच कर व्यवस्थाओं का आंकलन किया जाएगा। -बृजेन्द्र रावत, नजूल अधिकारी व सिटी मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम

एमपी के 600 गांवों की 'भूमि के नक्शें' होंगे डिजिटल, मिलेगा पुराना रेकॉर्ड
भोपाल
(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

Published on:

29 Aug 2025 01:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / एमपी के इन 2 शहरों को जोड़कर बनेगा ‘नगर निगम’, शासन स्तर पर काम शुरु

