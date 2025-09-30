एमपी में मंत्री की धौंस दिखाकर शिक्षिकाओं के साथ अश्लीलता कर रहा स्कूल प्रिंसीपल

Hathwas News- एमपी में एक स्कूल प्रिंसीपल को सस्पेंड किया गया है। नर्मदापुरम के एक स्कूल प्रिंसीपल सुरेश अग्रवाल पर ये कार्रवाई की गई है। प्रिंसीपल के निलंबन आदेश कमिश्नर ने जारी किए। प्रिंसीपल सुरेश अग्रवाल पर एक महिला टीचर ने मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। उसने टीचर को ILU मैसेज भेजते हुए लिखा 'फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं ​मेरा दिल है'। स्कूल की अन्य ​महिला टीचर्स से भी वह अभद्रता कर चुका है। टीचर्स बताती हैं कि प्रिंसीपल सुरेश अग्रवाल प्रदेश के एक मंत्री की धौंस दिखाता है। उनकी पत्नी भी बीजेपी की नेता हैं। यही कारण है कि शिकायत के बाद भी उसपर कार्रवाई नहीं होती। ताजा प्रकरण मीडिया में उछल गया जिसकी वजह से विभागीय अधिकारियों को प्रिंसीपल पर कार्रवाई करनी पड़ी।