एमपी में मंत्री की धौंस दिखाकर शिक्षिकाओं के साथ अश्लीलता कर रहा स्कूल प्रिंसीपल

School principal using ministerial influence to harass female teachers
Hathwas News- एमपी में एक स्कूल प्रिंसीपल को सस्पेंड किया गया है। नर्मदापुरम के एक स्कूल प्रिंसीपल सुरेश अग्रवाल पर ये कार्रवाई की गई है। प्रिंसीपल के निलंबन आदेश कमिश्नर ने जारी किए। प्रिंसीपल सुरेश अग्रवाल पर एक महिला टीचर ने मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। उसने टीचर को ILU मैसेज भेजते हुए लिखा 'फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है'। स्कूल की अन्य महिला टीचर्स से भी वह अभद्रता कर चुका है। टीचर्स बताती हैं कि प्रिंसीपल सुरेश अग्रवाल प्रदेश के एक मंत्री की धौंस दिखाता है। उनकी पत्नी भी बीजेपी की नेता हैं। यही कारण है कि शिकायत के बाद भी उसपर कार्रवाई नहीं होती। ताजा प्रकरण मीडिया में उछल गया जिसकी वजह से विभागीय अधिकारियों को प्रिंसीपल पर कार्रवाई करनी पड़ी।
नर्मदापुरम जिले के पिपरिया के एक स्कूल के प्राचार्य सुरेश श्रीवास्तव ने महिला टीचर को प्रेमजाल में फांसने की कोशिश करते हुए I Love You का मैसेज भेजा। टीचर से यस या नो में जवाब मांगा और किसी को नहीं बताने को कहा। शिक्षिका ने प्रिंसीपल को पिता समान बताया तो वह गुस्सा उठा और प्रताड़ना देना शुरू कर दिया।
परेशान होकर टीचर ने जिला शिक्षा अधिकारी से मामले की शिकायत की। इसपर प्रिंसीपल के खिलाफ जांच शुरु हुई। बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट में प्रिंसीपल से प्रताड़ित 8 महिला टीचर्स पाई गईं। कई टीचर्स ने जांच टीम को बताया कि प्राचार्य सुरेश अग्रवाल पहले भी महिला टीचर को प्रताड़ित कर चुके हैं।
मामला गरमाने और जांच शुरु हो जाने के बाद प्रिंसीपल सुरेश अग्रवाल मेडिकल लीव पर चला गया था। सोमवार को उन्होंने दोबारा ड्यूटी जॉइन कर ली।
इस बीच जांच रिपोर्ट के आधार पर नर्मदापुरम के कमिश्नर कृष्णगोपाल तिवारी ने प्रिंसीपल सुरेश अग्रवाल को सस्पेंड कर दिया है। उसका निलंबन आदेश मंगलवार को जारी किया गया। कमिश्नर केजी तिवारी ने कलेक्टर के प्रतिवेदन पर निलंबन के आदेश दिए। नर्मदापुरम संभागायुक्त ने अधेड़ प्राचार्य सुरेश अग्रवाल को प्रिंसीपल पद से हटाते हुए निलंबन अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ किया है।
स्कूल की कई महिला टीचर ने बताया कि प्राचार्य सुरेश अग्रवाल उन्हें हरदम टॉर्चर करते रहते थे। वे प्रदेश के एक मंत्री की धौंस देकर ट्रांसफर करवाने की धमकी देते थे। प्रिंसीपल की पत्नी बीजेपी की नेता हैं। एक टीचर ने उनकी पत्नी को भी प्राचार्य की हरकतें बताई थी।
