इंदौर किन्नर कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार! पुलिस ने नरसिंहपुर में पकड़ा…

indore kinner case mastermind raja hashmi arrested narsinghpur (फोटो- सोशल मीडिया)
MP News:इंदौर में हुए चर्चित किन्नर सामूहिक आत्महत्या प्रयास कांड (indore kinner case) के मुख्य आरोपियों में से एक राजा हाशमी को इंदौर पुलिस की एक टीम ने नरसिंहपुर पुलिस के सहयोग से गोटेगांव थाना क्षेत्र के बगासपुर गांव से गिरफ्तार किया है। फ रार चल रहे इस आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने शनिवार की देर रात कार्रवाई शुरू की। आरोपी राजा हाशमी (raja hashmi) हाल ही में पुलिस से बचने के लिए यहां आया था। जिस पर पुलिस द्वारा दस हजार रुपए का इनाम भी घोषित था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदौर पुलिस की तीन सदस्यीय टीम जिसमें उपनिरीक्षक रामकुमार रघुवंशी, सउनि विकास और आरक्षक 1626 राजाराम शामिल थे। आरोपी की तलाश में नरसिंहपुर जिले पहुंची थी। उन्हें सूचना मिली थी कि जबलपुर के आधारताल निवासी आरोपी राजा हाशमी पिता सलीम हाशमी उम्र 39 वर्ष गोटेगांव के बगासपुर स्थित अपने एक रिश्तेदार शानू टेलर के घर छिपकर रहने आया है।
स्थानीय सहयोग के लिए थाना गोटेगांव पुलिस से आरक्षक पंकज द्विवेदी, परसराम असैया, मयंक लिटोरिया और ऋषभ कुर्मी को टीम में लिया गया। पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम बगासपुर में घेराबंदी कर दबिश दी और आरोपी राजा हाशमी को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस टीम आरोपी को लेकर तुरंत इंदौर रवाना हो गई।
यह मामला इंदौर जिले के पंढरीनाथ थाने में महामंडलेश्वर सोना मंगला गौरी नंदगिरी की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी राजा हाशमी ने सपना हाजी, अक्षय कुमायु और पंकज जैन के साथ मिलकर किन्नर समुदाय के सदस्यों को गंभीर रूप से प्रताड़ित किया।
इस उत्पीड़न से भय और तनाव में आकर 15 अक्टूबर की रात करीब आठ बजे 24 किन्नर साथियों ने फिनायल पी लिया था। जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई गई थी। इस संवेदनशील मामले ने पूरे इंदौर शहर में सनसनी फैला दी थी। इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए गोटेगांव एसडीओपी मनीष त्रिपाठी ने की।
