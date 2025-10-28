इंदौर किन्नर कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार! पुलिस ने नरसिंहपुर में पकड़ा…

MP News:इंदौर में हुए चर्चित किन्नर सामूहिक आत्महत्या प्रयास कांड (indore kinner case) के मुख्य आरोपियों में से एक राजा हाशमी को इंदौर पुलिस की एक टीम ने नरसिंहपुर पुलिस के सहयोग से गोटेगांव थाना क्षेत्र के बगासपुर गांव से गिरफ्तार किया है। फ रार चल रहे इस आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने शनिवार की देर रात कार्रवाई शुरू की। आरोपी राजा हाशमी (raja hashmi) हाल ही में पुलिस से बचने के लिए यहां आया था। जिस पर पुलिस द्वारा दस हजार रुपए का इनाम भी घोषित था।