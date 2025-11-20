Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

शहीद आशीष शर्मा की शहादत पर रो पड़ा नरसिंहपुर

Martyr Inspector Ashish Sharma: नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए हॉक फोर्स के जाबांज इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब...।

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Shailendra Sharma

Nov 20, 2025

martyr Inspector Ashish Sharma

martyr Inspector Ashish Sharma

Martyr Inspector Ashish Sharma: मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में आज हर किसी की आंख नम है। नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जिले के लाल इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को अंतिम विदाई देने के लिए मानो पूरा जिला उमड़ा हुआ है। शहीद आशीष शर्मा की पार्थिव देह बालाघाट से उनके गांव बोहानी पहुंची। इस दौरान रास्ते भर शहीद को अंतिम सलाम करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा और आशीष शर्मा अमर रहे की गूंज के साथ शहीद को हर किसी ने अंतिम विदाई दी।

देखें वीडियो-

गांव पहुंची पार्थिव देह

शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की पार्थिव देह तिरंगे में लिपटकर उनके गृहग्राम बोहानी पहुंचते ही पूरा गांव रो पड़ा। हर किसी की आंख नम थी और जैसे ही पार्थिव देह घर पहुंची तो घंटों से शहीद बेटे का इंतजार कर रहे बूढ़े पिता की आंखों से आंसूओं का सैलाब बह पड़ा। जिगर के टुकड़े को तिरंगे में लिपटा देख पिता देवेन्द्र शर्मा खुद पर काबू नहीं रख पाए और फफक फफक कर रो पड़े। पूरे गांव में आशीष शर्मा अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा आशीष शर्मा का नाम रहेगा की गूंज सुनाई देती रही।

नक्सलियों से लोहा लेते वक्त सीने पर खाई गोली

शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा बेहद जाबांज और निडर ऑफिसर थे। बुधवार को जिस वक्त उन्हें शहादत मिली वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की टीमों का नेतृत्व कर रहे थे। आशीष शर्मा के साथ ऑपरेशन में शामिल साथियों के मुताबिक आशीष सबसे आगे थे और उन्होंने डटकर नक्सलियों का मुकाबला किया। आशीष को मुठभेड़ के दौरान सीने, पेट और पैर में गोली लगी थी जिसके कारण वो वीरगति को प्राप्त हुए। इंस्पेक्टर आशीष को उनकी वीरता के लिए दो बार वीर पदक से सम्मानित किया जा चुका था।

ये भी पढ़ें

भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के कलेक्टरों को दिल्ली से पड़ी फटकार, मिली ‘चेतावनी’
भोपाल
BHOPAL NEWS

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 04:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / शहीद आशीष शर्मा की शहादत पर रो पड़ा नरसिंहपुर

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ओवरब्रिज की गार्डर लांचिंग के लिए फाटक बंद

The gates were closed
समाचार

नक्सली हमले में शहीद वीर आशीष को आज अंतिम विदाई, CM मोहन यादव देंगे श्रद्धांजलि

naxal encounter Inspector Ashish Sharma last rites cm mohan yadav mp news
नरसिंहपुर

Naxal Encounter: नक्सली मुठभेड़ में नरसिंहपुर की माटी के आशीष शर्मा शहीद, जनवरी में थी शादी

inspector ashish sharma
नरसिंहपुर

कहां से पता करें नाम, शहर-प्रांत छोडकऱ आए तो नहीं अब कोई संपर्क

SIR process
समाचार

बेतरतीब खुदाई से फूटी पाइप लाइन तो कामथ वार्ड के वाशिंदे पानी को तरसे

sewer line project
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.