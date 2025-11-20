शहीद आशीष शर्मा की शहादत पर रो पड़ा नरसिंहपुर

martyr Inspector Ashish Sharma
Martyr Inspector Ashish Sharma: मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में आज हर किसी की आंख नम है। नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जिले के लाल इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को अंतिम विदाई देने के लिए मानो पूरा जिला उमड़ा हुआ है। शहीद आशीष शर्मा की पार्थिव देह बालाघाट से उनके गांव बोहानी पहुंची। इस दौरान रास्ते भर शहीद को अंतिम सलाम करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा और आशीष शर्मा अमर रहे की गूंज के साथ शहीद को हर किसी ने अंतिम विदाई दी।
शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की पार्थिव देह तिरंगे में लिपटकर उनके गृहग्राम बोहानी पहुंचते ही पूरा गांव रो पड़ा। हर किसी की आंख नम थी और जैसे ही पार्थिव देह घर पहुंची तो घंटों से शहीद बेटे का इंतजार कर रहे बूढ़े पिता की आंखों से आंसूओं का सैलाब बह पड़ा। जिगर के टुकड़े को तिरंगे में लिपटा देख पिता देवेन्द्र शर्मा खुद पर काबू नहीं रख पाए और फफक फफक कर रो पड़े। पूरे गांव में आशीष शर्मा अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा आशीष शर्मा का नाम रहेगा की गूंज सुनाई देती रही।
शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा बेहद जाबांज और निडर ऑफिसर थे। बुधवार को जिस वक्त उन्हें शहादत मिली वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की टीमों का नेतृत्व कर रहे थे। आशीष शर्मा के साथ ऑपरेशन में शामिल साथियों के मुताबिक आशीष सबसे आगे थे और उन्होंने डटकर नक्सलियों का मुकाबला किया। आशीष को मुठभेड़ के दौरान सीने, पेट और पैर में गोली लगी थी जिसके कारण वो वीरगति को प्राप्त हुए। इंस्पेक्टर आशीष को उनकी वीरता के लिए दो बार वीर पदक से सम्मानित किया जा चुका था।
