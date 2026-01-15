‘तू मर भी जाएगा तब भी नहीं आऊंगी’, पत्नी के इन शब्दों से टूटा पति, दे दी जान

प्रमोद ने गुरुवार सुबह करीब 7 बजे फेसबुक पर लाइव कर अपना दर्द बताया। उसने कहा कि 8 तारीख को उसका पत्नी से मामूली झगड़ा हुआ था। उसके बाद पत्नी बच्चियों को लेकर अपने मायके बागसपुर चली गई है। वो उसे मनाने और लेने के लिए भी गया था लेकिन पत्नी ने आने से इंकार कर दिया, बच्चियों को भी नहीं भेजा जिसके कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं पत्नी ने उससे कहा कि अगर वो मर भी जाएगा तो वो वापस नहीं आएगी। पत्नी के ये शब्द सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। इस दौरान प्रमोद ने पत्नी के मायके वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पत्नी को सबसे ज्यादा सोहन भड़का रहा है। ससुर और जड़सास दोनों ने मिलकर उसका घर तोड़ दिया। जीतू भी आया था। इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। प्रमोद ने ये भी कहा कि अब उसे यहां नहीं आना चाहिए और मुझे न्याय मिलना चाहिए।