नरसिंहपुर

‘तू मर भी जाएगा तब भी नहीं आऊंगी’, पत्नी के इन शब्दों से टूटा पति, दे दी जान

mp news: मामूली झगड़े के बाद बच्चियों को लेकर मायके चली गई पत्नी, पति मनाने के लिए भी गया लेकिन नहीं मानी।

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Shailendra Sharma

Jan 15, 2026

narsinghpur news

man facebook live suicide wife refused to return

mp news: मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में एक युवक ने पत्नी के घर वापस न लौटने पर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले युवक ने फेसबुक पर लाइव कर खुद के आत्महत्या करने का कारण भी बताया और फिर फांसी लगा ली। घटना जिला मुख्यालय से लगी खैरी नाका ग्राम पंचायत की है जहां गुरुवार सुबह 32 साल के प्रमोद मेहरा नाम के युवक ने खुदकुशी की है। प्रमोद ने फेसबुक लाइव के दौरान पत्नी के मायके वालों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं।

सुसाइड से पहले किया फेसबुक लाइव

प्रमोद ने गुरुवार सुबह करीब 7 बजे फेसबुक पर लाइव कर अपना दर्द बताया। उसने कहा कि 8 तारीख को उसका पत्नी से मामूली झगड़ा हुआ था। उसके बाद पत्नी बच्चियों को लेकर अपने मायके बागसपुर चली गई है। वो उसे मनाने और लेने के लिए भी गया था लेकिन पत्नी ने आने से इंकार कर दिया, बच्चियों को भी नहीं भेजा जिसके कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं पत्नी ने उससे कहा कि अगर वो मर भी जाएगा तो वो वापस नहीं आएगी। पत्नी के ये शब्द सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। इस दौरान प्रमोद ने पत्नी के मायके वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पत्नी को सबसे ज्यादा सोहन भड़का रहा है। ससुर और जड़सास दोनों ने मिलकर उसका घर तोड़ दिया। जीतू भी आया था। इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। प्रमोद ने ये भी कहा कि अब उसे यहां नहीं आना चाहिए और मुझे न्याय मिलना चाहिए।

फांसी लगाकर की खुदकुशी

फेसबुक पर अपना दर्द बताने के बाद प्रमोद ने घर में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजन ने जब प्रमोद को फांसी के फंदे पर लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु कर दी है। पुलिस फेसबुक पर सामने आए वीडियो में लगाए गए आरोपों को जांच का आधार बनाया है। पुलिस का कहना है कि सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और जांच के उपरांत तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

15 Jan 2026 06:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / ‘तू मर भी जाएगा तब भी नहीं आऊंगी’, पत्नी के इन शब्दों से टूटा पति, दे दी जान

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

