MP Board Result- कई किमी साइकिल चलाकर स्कूल जाती थी अंशिका, कड़ी मेहनत से हासिल की बड़ी सफलता

MP Board Result- माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम बुधवार को घोषित किए गए। बोर्ड परीक्षा परिणाम में इस बार नरसिंहपुर जिले के परीक्षार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। 10 वीं और 12 वीं दोनों ही कक्षाओं में जिले के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट सफलता दर्ज कराते हुए मेरिट सूची में भी स्थान बनाया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश की टॉप-10 मेरिट सूची में गौरवपुरी गोस्वामी, सरस्वती उमा विद्यालय, गोटेगांव ने 494 अंक प्राप्त कर छठवां स्थान हासिल किया। हाई स्कूल काशीखेरी की अंशिका लोधी और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सुखाखैरी की कृष्णा कौरव ने 492-492 अंक के साथ संयुक्त रूप से आठवां स्थान प्राप्त किया।