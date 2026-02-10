स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 125 सांसदों ने किए हस्ताक्षर, आज नोटिस की तैयारी

हालांकि, स्पीकर के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी ने इस पूरे प्रकरण से खुद को अलग कर लिया है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में कम से कम स्पीकर को तीन दिन का समय देना चाहिए था। अगर स्पीकर राजी नहीं होते तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए था। वहीं संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे।