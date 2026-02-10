स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 125 सांसदों ने किए हस्ताक्षर, आज नोटिस की तैयारी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (फोटो- एएनआई)
Om Birla No Confidence Motion: संसद के बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी को बोलने न देने के मुद्दे पर हंगामा जारी है। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस नोटिस लेकर आ सकती है। स्पीकर के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर 125 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं।
सामाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस,समाजवादी पार्टी, द्रमुक और कुछ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। जानकारी है कि विपक्षी नेता आज संविधान के अनुच्छेद 94 (सी) के तहत यह प्रस्ताव संबंधी नोटिस लोकसभा सचिवालय को सौंपेंगे।
हालांकि, स्पीकर के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी ने इस पूरे प्रकरण से खुद को अलग कर लिया है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में कम से कम स्पीकर को तीन दिन का समय देना चाहिए था। अगर स्पीकर राजी नहीं होते तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए था। वहीं संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे।
