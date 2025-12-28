28 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

छुट्टियों से भरा होगा साल 2026, 12 महीने में होंगे 15 लॉन्ग वीकेंड, देखें पूरी लिस्ट

साल 2026 में ज्यादातर सभी महीनों में लॉन्ग वीकेंड रहने वाले हैं। इस तरह अगले साल 12 महीनों में 15 के करीब लॉन्ग वीकेंड रहेंगे।

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 28, 2025

long weekends in 2026

2026 के लॉन्ग वीकेंड की लिस्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

साल 2025 अपने अंत की तरफ है और बस कुछ ही दिनों में हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। नए साल को लेकर लोगों के मन में उत्साह होता है और कई तरह की योजनाएं भी। ऐसे में अगर आप भी कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे है या छुट्टियां बिताने अपने घर जाना चाहते है तो यह आप साल की शुरुआत के साथ ही कर सकते है क्योंकि 2026 साल का आरंभ ही एक लंबे वीकेंड के साथ हो रहा है। इसके अलावा भी इस साल 14 लॉन्ग वीकेंड होंगे। आइए जानते हैं कि अगले साल में कब-कब लॉन्ग वीकेंड रहने वाले हैं।

सिर्फ एक दिन की छुट्टी लेकर लॉन्ग वीकेंड से करें साल की शुरुआत

1 तारीख को न्यू ईयर के मौके पर आमतौर पर दफ्तरों में छुट्टी रहती है। वहीं 3 और 4 तारीख को शनिवार और रविवार होने के चलते अवकाश रहेगा। ऐसे में अगर आप सिर्फ 2 तारीख की छुट्टी ले लेते हैं तो आप अपने साल की शुरुआत एक शानदार लॉन्ग वीकेंड से कर सकते हैं। इस दौरान आप अपनी कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं या फिर अपने परिवार, दोस्त या रिश्तेदारों से मिलने की योजना बना सकते हैं।

गणतंत्र दिवस के दौरान भी तीन दिन की छुट्टी

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है और इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में छुट्टी रहने वाली है। इस दिन हर साल छुट्टी होती है लेकिन इस बार खास बात यह है कि गणतंत्र दिवस सोमवार को है। इससे पहले 24 और 25 तारीख को शनिवार और रविवार के चलते छुट्टी रहने वाली है। ऐसे में आपको लगातार 24, 25 और 26 तारीखों की छुट्टी मिलेगी जिसके चलते आप एक ही महीने में दूसरी बार लॉन्ग वीकेंड का आनंद उठा सकते हैं।

मार्च और अप्रैल में भी होंगे लॉन्ग वीकेंड

फरवरी के महीने में जहां कोई लॉन्ग वीकेंड नहीं रहेगा वहीं मार्च में तीन दिन का लॉन्ग वीकेंड रहने वाला है। इसी तरह अप्रैल में भी तीन दिन की छुट्टी लगातार आएगी। मार्च में 20, 21 और 22 को यह लॉन्ग वीकेंड रहने वाला है। 20 तारीख को ईद-अल-फितर के मौके पर छुट्टी रहेगी और इसके बाद 21 और 22 को शनिवार और रविवार का अवकाश है। अप्रैल की तो शुरुआत ही लॉन्ग वीकेंड के साथ होगी। 3 तारीख को गुड फ्राइडे और इसके बाद 4 और 5 को शनिवार और रविवार होने के चलते अप्रैल के पहले हफ्ते में तीन दिनों का एक लॉन्ग वीकेंड होगा।

मई के महीने में दो लॉन्ग वीकेंड

मई के महीने की शुरुआत और अंत दोनों ही लॉन्ग वीकेंड के साथ होने वाली है। महीने की पहली तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है जो कि शुक्रवार का दिन है। इसके बाद 2 और 3 तारीख को शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी। ऐसे में 1,2 और 3 तारीख की लगातार छुट्टी के चलते महीना लॉन्ग वीकेंड के साथ शुरू होगा। इसके बाद महीने के अंत में आप सिर्फ एक दिन की छुट्टी के साथ चार दिन के लॉन्ग वीकेंड का मजा ले सकते है। यह लॉन्ग वीकेंड 23, 24, 25 और 26 तारीख को रहने वाला है। 23 और 24 को शनिवार और रविवार है और 26 को ईद-उल-अजहा के चलते छुट्टी रहेगी। ऐसे में आप अगर 25 तारीख की छुट्टी ले लें तो आप चार दिन का लॉन्ग वीकेंड एन्जॉय कर सकते हैं।

अगस्त में एक के बाद एक लॉन्ग वीकेंड

जून के महीने में भी 26, 27 और 28 तारीख को लॉन्ग वीकेंड रहने वाला है। 26 तारीख का मुहर्रम है और इस दिन शुक्रवार भी है। इसके बाद 27 और 28 को शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी जिसके चलते तीन दिन की छुट्टी लगातार आएगी। जुलाई में कोई लॉन्ग वीकेंड नहीं होगा लेकिन इसके अगले ही महीने अगस्त में एक के बाद एक लॉन्ग वीकेंड होने वाले हैं। इसमें पहला वीकेंड 22, 23, 24 और 25 का होगा और दूसरा वीकेंड उसके अगले ही हफ्ते 28, 29 और 30 को होगा। 22 और 23 को शनिवार और रविवार है और 25 को मिलाद- उन- नबी की छुट्टी है। ऐसे में 24 तारीख को छुट्टी लेकर आप लॉन्ग वीकेंड मना सकते हैं। इसके बाद 28 को रक्षाबंधन और 29, 30 को शनिवार और रविवार की छुट्टी रहने वाली है।

सितंबर में भी लगातार आएंगे दो वीकेंड

4 सितंबर को जन्माष्टमी है, जो कि शुक्रवार के दिन रहने वाली है। इसके बाद 5 और 6 को शनिवार और रविवार का अवकाश रहेगा। ऐसे में सितंबर की शुरुआत में आप तीन दिन के लॉन्ग वीकेंड का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद इसके अगले ही हफ्ते 12, 13 और 14 को लॉन्ग वीकेंड होगा। 12 और 13 को शनिवार और रविवार है और 14 तारीख को गणेश चतुर्थी के मौके पर छुट्टी रहेगी।

अक्टूबर में तीन और चार दिन के दो लॉन्ग वीकेंड

अक्टूबर में 2, 3 और 4 तारीख को छुट्टी के साथ लॉन्ग वीकेंड रहने वाला है। 2 तारीख को गांधी जयंती है जिसके बाद 3 और 4 को शनिवार और रविवार के चलते छुट्टी रहने वाली है। ऐसे में अक्टूबर की शुरुआत ही एक लॉन्ग वीकेंड के साथ होने वाली है। इस महीने का दूसरा लॉन्ग वीकेंड 17, 18, 19 और 20 तारीख को रहने वाला है। 17 और 18 तारीख को शनिवार और रविवार है, इसके बाद 19 तारीख की आपको छुट्टी लेनी है और फिर 20 का दशहरा है।

नवंबर और दिसंबर में भी तीन वीकेंड

नवंबर के महीने में दो और दिसंबर में एक लॉन्ग वीकेंड रहने वाला है। नवंबर में महीने की शुरुआत और अंत लॉन्ग वीकेंड के साथ होगा। 8 नवंबर को दिवाली है और इस दिन रविवार भी है। दिवाली से पहले 6 और 7 नवंबर की धनतेरस और छोटी दिवाली के चलते छुट्टी रहेगी और इसके बाद 9 और 10 को गोवर्धन और भाईदूज की। इस तरह नवंबर की शुरुआत 5 दिनों की छुट्टी के साथ होगी। इसके बाद आखिरी दो हफ्तों में लगातार लॉन्ग वीकेंड रहेगा। पहला वीकेंड 21, 22, 23 और 24 को होगा और दूसरा 27, 28 और 29 को होगा। 21 और 22 को शनिवार और रविवार होने के चलते छुट्टी रहने वाली है और 24 को गुरु नानक जयंती है। ऐसे में आप अगर 23 की छुट्टी ले लें तो आप चार दिन के लॉन्ग वीकेंड का मजा ले सकते हैं। इसके बाद दिसंबर में 25, 26 और 27 का लॉन्ग वीकेंड होगा। 25 को क्रिसमस है और 26, 27 को शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी।

