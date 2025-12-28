छुट्टियों से भरा होगा साल 2026, 12 महीने में होंगे 15 लॉन्ग वीकेंड, देखें पूरी लिस्ट

नवंबर के महीने में दो और दिसंबर में एक लॉन्ग वीकेंड रहने वाला है। नवंबर में महीने की शुरुआत और अंत लॉन्ग वीकेंड के साथ होगा। 8 नवंबर को दिवाली है और इस दिन रविवार भी है। दिवाली से पहले 6 और 7 नवंबर की धनतेरस और छोटी दिवाली के चलते छुट्टी रहेगी और इसके बाद 9 और 10 को गोवर्धन और भाईदूज की। इस तरह नवंबर की शुरुआत 5 दिनों की छुट्टी के साथ होगी। इसके बाद आखिरी दो हफ्तों में लगातार लॉन्ग वीकेंड रहेगा। पहला वीकेंड 21, 22, 23 और 24 को होगा और दूसरा 27, 28 और 29 को होगा। 21 और 22 को शनिवार और रविवार होने के चलते छुट्टी रहने वाली है और 24 को गुरु नानक जयंती है। ऐसे में आप अगर 23 की छुट्टी ले लें तो आप चार दिन के लॉन्ग वीकेंड का मजा ले सकते हैं। इसके बाद दिसंबर में 25, 26 और 27 का लॉन्ग वीकेंड होगा। 25 को क्रिसमस है और 26, 27 को शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी।