Myanmar Airstrike: भारत के पड़ोस में एयरस्ट्राइक में 34 की मौत, मलबे में तब्दील हुआ अस्पताल, मच गई चीख-पुकार

म्यांमार की मिलिट्री सरकार (जुंटा) ने इस कार्रवाई से इनकार किया है। जुंटा ने कहा कि ऐसे किसी भी हमले की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन कई स्वतंत्र मीडिया व बचाव दल ने इसे सेना का हमला माना है। म्यांमार की छाया सरकार यानी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने कहा कि सेना ने जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से हमले को अंजाम दिया और निर्दोष लोगों की हत्या की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि सेना को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं और तुरंत मानवीय सहायता पहुंचाई जाए।