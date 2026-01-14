14 जनवरी 2026,

बुधवार

राष्ट्रीय

रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 9 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का ऐलान, जानें रूट और टाइमिंग

ये ट्रेनें असम को हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जोड़ेंगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच कई नए रूट पर शुरू होने वाले हैं।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 14, 2026

Amrit Bharat Express. Patrika file photo

Amrit Bharat Express: भारतीय रेलवे ने यात्रियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 13 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर घोषणा की कि जल्द ही 9 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हरी झंडी दिखाई जाएंगी। ये ट्रेनें मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और असम से शुरू होकर देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेंगी, जिससे लंबी दूरी की किफायती और आरामदायक यात्रा आसान हो जाएगी।

पीएम मोदी ने की रेल मंत्री की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेल मंत्री की इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें देश भर के यात्रियों की सुविधा और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।" यह ऐलान ऐसे समय में आया है जब रेलवे आधुनिक, सस्ती और यात्री-केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा दे रहा है।

अमृत भारत एक्सप्रेस में मिलती हैं ये सुविधाएं

अमृत भारत एक्सप्रेस दिसंबर 2023 में शुरू हुई थीं, जो अब तक 30 ट्रेनें चल रही हैं। ये नॉन-एसी स्लीपर और जनरल क्लास वाली ट्रेनें हैं, जिनमें आधुनिक कोच, LED लाइटिंग, बायो-वैक्यूम टॉयलेट, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं शामिल हैं। किराया काफी किफायती है—लगभग 500 रुपये प्रति 1000 किमी। ये ट्रेनें प्रवासी मजदूरों, छात्रों और मध्यम वर्ग के लिए वरदान साबित हो रही हैं।

रेल मंत्री ने इन 9 नई ट्रेनों के प्रमुख रूट साझा किए हैं:

  • गुवाहाटी (कामाख्या)–रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस — असम से हरियाणा तक, उत्तर भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ेगी।
  • डिब्रूगढ़–लखनऊ (गोमती नगर) अमृत भारत एक्सप्रेस — असम से उत्तर प्रदेश का सीधा कनेक्शन।
  • न्यू जलपाईगुड़ी–नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस — पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु का दक्षिणी छोर।
  • न्यू जलपाईगुड़ी–तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस — पूर्व से दक्षिण भारत की प्रमुख कड़ी।
  • अलीपुरद्वार–एसएमवीटी बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस — पश्चिम बंगाल से कर्नाटक तक।
  • अलीपुरद्वार–मुंबई (पनवेल) अमृत भारत एक्सप्रेस — पूर्व से पश्चिम की आर्थिक राजधानी।
  • कोलकाता (सांतरागाछी)–तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस — बंगाल से तमिलनाडु।
  • कोलकाता (हावड़ा)–आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस — पूर्व से दिल्ली का तेज कनेक्शन।
  • कोलकाता (सियालदह)–बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस — बंगाल से उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर।

ये ट्रेनें असम, बिहार, पश्चिम बंगाल से गुजरकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ेंगी। रेल मंत्रालय के अनुसार, ये सेवाएं एक सप्ताह के अंदर शुरू हो सकती हैं, हालांकि सटीक लॉन्च डेट और टाइमिंग जल्द घोषित होगी।

Hindi News / National News / रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 9 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का ऐलान, जानें रूट और टाइमिंग

