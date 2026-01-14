रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 9 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का ऐलान, जानें रूट और टाइमिंग

Amrit Bharat Express: भारतीय रेलवे ने यात्रियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 13 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर घोषणा की कि जल्द ही 9 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हरी झंडी दिखाई जाएंगी। ये ट्रेनें मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और असम से शुरू होकर देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेंगी, जिससे लंबी दूरी की किफायती और आरामदायक यात्रा आसान हो जाएगी।