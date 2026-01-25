Mark Tully करते थे भारत पर जान निसार, बनना था पादरी-बन गए जर्नलिस्ट, जिलियन ने हिंदी साहित्य से जोड़ा

टली का भारत प्रेम उनकी रिपोर्टिंग में साफ दिखता है। वे भारत को एक जटिल लेकिन जीवंत देश के रूप में चित्रित करते हैं, जहां परंपरा और आधुनिकता का संघर्ष चलता रहता है। उनकी किताब 'नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया' (1988) में वे लिखते हैं कि भारत में कभी पूर्ण विराम नहीं लगता; यहां जीवन निरंतर बहता रहता है। इस किताब में उन्होंने भारतीय ग्रामीण जीवन, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक मुद्दों पर निबंध लिखे, जो उनके गहन अवलोकन को दर्शाते हैं। टली कहते थे कि भारत ने उन्हें सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, और यहां के समावेशी समाज ने उनके ईसाई विश्वास को समृद्ध किया। वे कहते थे, 'भारत की विशेषता है कि यहां विभिन्न धर्म एक साथ रहते हैं, और यही मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है'।