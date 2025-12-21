BNP नेता के घर में हिंसक भीड़ ने लगाई आग, 7 साल की मासूम बच्ची की जिंदा जलकर मौत

बांग्लादेश हिंसा (फोटो- ब्लूमबर्ग)
Bangladesh violence:बांग्लादेश एकबार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। हिंसक भीड़ ने पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी के नेता बेलाल हुसैन के घर को आग के हवाले कर दिया। इस अग्निकांड में BNP नेता की सात साल की बच्ची की जलकर मौत हो गई, जबकि उनकी दो बच्चियां जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं।
BNP नेता चंटगांव डिवीजन के लक्ष्मीपुर में रहते हैं। वह पार्टी के भवानीगंज यूनियन में पार्टी के असिस्टेंट ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। शुक्रवार रात को बेलाल और उनके परिवार के लोग जब गहरी नींद में थे। उसी दौरान कुछ लोगों ने मेन दरवाजा बंद किया और बेलाल के घर को पेट्रोल डालकर फूंक दिया।
बीएनपी नेता के परिवार को कुछ समझ आता, उससे पहले ही आग ने पूरे घर को अपनी जद में ले लिया। दरवाजा बंद होने की वजह से कोई भी बाहर नहीं निकल सका। आग में बेलाल की सात साल की बेटी आयशा अख्तर की मौके पर ही मौत हो गई। बेलाल और उनकी दो और बेटियां, बिथी अख्तर और स्मृति अख्तर गंभीर रूप से घायल हो गईं।
बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक घायल दोनों बच्चियों बिथी और स्मृति को इलाज के लिए बांग्लादेश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी ले जाया गया है। वहीं, बेलाल का लक्ष्मीपुर में इलाज जारी है। इधर, BNP ने इस आगजनी की निंदा की है। बीएनपी के जॉइंट कन्वीनर हसीबुर रहमान ने कहा कि आतंकवादियों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इससे पहले, दरवाजा भी बंद कर दिया गया था। आतंकवादियों ने यह सब प्लान के तहत किया। हम इस घटना में शामिल लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हैं।
घटना पर बांग्लादेश की पुलिस का बयान भी आया है। लक्ष्मीपुर सदर मॉडल पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पुलिस ऑफिसर मोहम्मद वाहिद परवेज ने कहा कि अग्निकांड में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य बुरी तरह घायल हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या किसी ने प्लान के तहत घर में आग लगाई है?
बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा शुरू हो गई है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के ऑफिस समेत बांग्लादेश की कई सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की गई। कई मीडिया चैनलों को भी आग के हवाले कर दिया गया।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग