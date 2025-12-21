BNP नेता के घर में हिंसक भीड़ ने लगाई आग, 7 साल की मासूम बच्ची की जिंदा जलकर मौत

बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक घायल दोनों बच्चियों बिथी और स्मृति को इलाज के लिए बांग्लादेश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी ले जाया गया है। वहीं, बेलाल का लक्ष्मीपुर में इलाज जारी है। इधर, BNP ने इस आगजनी की निंदा की है। बीएनपी के जॉइंट कन्वीनर हसीबुर रहमान ने कहा कि आतंकवादियों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इससे पहले, दरवाजा भी बंद कर दिया गया था। आतंकवादियों ने यह सब प्लान के तहत किया। हम इस घटना में शामिल लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हैं।