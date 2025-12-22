AAP की डोनर लिस्ट में व्यक्तिगत चंदा ज्यादा, इलेक्टोरल ट्रस्ट से भी मिला पैसा

इसके साथ ही, आम आदमी पार्टी को कॉर्पोरेट्स से ज्यादा व्यक्तिगत चंदा मिला है। टॉप 100 दानदाताओं में से केवल चार ही संस्थाएं थीं, जिनमें एक NGO भी शामिल था। टॉप 300 दानदाताओं में सिर्फ आठ कंपनियां थीं, जो पार्टी की फंडिंग प्रोफाइल में कॉर्पोरेट योगदान की सीमित भूमिका को दिखाता है। कुल 17 कंपनियों ने पार्टी को 90.3 लाख रुपए का योगदान दिया। कर्नाटक स्थित एक गैर-लाभकारी चैरिटेबल ट्रस्ट भरत स्वामुक्ति संस्था ने AAP को 30 लाख रुपए दिए। 25,000 रुपए से 6 लाख रुपये तक के छोटे दान कई तरह के व्यवसायों से आए।