AAP की डोनर लिस्ट में व्यक्तिगत चंदा ज्यादा, इलेक्टोरल ट्रस्ट से भी मिला पैसा

अरविंद केजरीवाल, आप संयोजक (फाइल फोटो)
आम आदमी पार्टी (AAP) को मिलने वाला चंदा तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 11.06 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 38.1 करोड़ रुपए हो गया है। यह जानकारी पार्टी ने चुनाव आयोग (EC) को दी है। यह डेटा उन दानदाताओं से संबंधित है, जिन्होंने 20,000 रुपए से ज्यादा का योगदान दिया है।
चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार, पार्टी के कुल फंड का 43 फीसदी हिस्सा प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से आया है। इस ट्रस्ट ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 16.4 करोड़ रुपए दिए। जिंदल स्टील एंड पावर, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारती एयरटेल, ऑरोबिंदो फार्मा और टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स जैसी कंपनियों से प्रूडेंट ट्रस्ट को पैसे मिले थे। इसी ट्रस्ट ने 2024-2025 के फाइनेंशियल ईयर में BJP को 2,180.07 करोड़ रुपये दान दिए।
इसके साथ ही, आम आदमी पार्टी को कॉर्पोरेट्स से ज्यादा व्यक्तिगत चंदा मिला है। टॉप 100 दानदाताओं में से केवल चार ही संस्थाएं थीं, जिनमें एक NGO भी शामिल था। टॉप 300 दानदाताओं में सिर्फ आठ कंपनियां थीं, जो पार्टी की फंडिंग प्रोफाइल में कॉर्पोरेट योगदान की सीमित भूमिका को दिखाता है। कुल 17 कंपनियों ने पार्टी को 90.3 लाख रुपए का योगदान दिया। कर्नाटक स्थित एक गैर-लाभकारी चैरिटेबल ट्रस्ट भरत स्वामुक्ति संस्था ने AAP को 30 लाख रुपए दिए। 25,000 रुपए से 6 लाख रुपये तक के छोटे दान कई तरह के व्यवसायों से आए।
व्यक्तिगत दानदाताओं में मुंबई के एक दानदाता तलपडी उमाशंकर शेन, जिन्होंने ऑनलाइन 37.74 लाख रुपए का भुगतान किया। मैंगलोर के माइकल डिसूजा ने 30 लाख रुपए का दान दिया। सितंबर 2024 में चुनाव आयोग को AAP की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया था कि पार्टी ने 2023-24 के दौरान 11 करोड़ रुपये इकट्ठा किए थे। उस साल पहले के समय की तुलना में इसमें भारी गिरावट आई थी।
AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी को 12 बार 10,000 रुपए दान किए। यह संख्या सीनियर नेताओं के योगदान में बार-बार दिखी। पंजाब AAP के अध्यक्ष और मंत्री अमन अरोड़ा ने भी बारह बार 10,000 रुपए दान किए, जबकि पूर्व दिल्ली सीएम आतिशी मार्लेना ने 12 बार 3,500 रुपए का योगदान दिया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह और विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने भी बारह-बारह बार 10,000 रुपए दान किए। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कुल 62,000 रुपए का योगदान दिया।
