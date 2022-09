गुजरात में AAP ऑफिस पर छापा, पार्टी नेता इसुदान गढवी ने किया दावा, केजरीवाल बोले- समर्थन से बौखला गई है भाजपा

गुजरात के अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी (AAP) के ऑफिस में बीते दिन रविवार को पुलिस ने छापेमारी की है। इस बात का दावा करते हुए AAP नेता इसुदान गढवी ने कहा कि केजरीवाल के अहमदाबाद पहुंचते ही गुजरात पुलिस ने AAP की ऑफिस में रेड की, जिसमें कुछ नहीं मिला है।

AAP office raided in Gujarat, party leader Isudan Gadhvi claimed, Kejriwal said - BJP is shocked by the support