Cockroach Janata Party Protest: अभिजीत दीपके बोले- शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा प्रदर्शन

प्रदर्शनकारी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाले पोस्टर लिए हुए थे। कई लोग कॉकरोच के मास्क पहने हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने "हिंदू-मुस्लिम" राजनीति के खिलाफ नारे भी लगाए और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, CJP के प्रवक्ताओं ने कहा कि वे केंद्र सरकार द्वारा प्रधान को हटाए जाने या मंत्री के खुद इस्तीफा देने का एक एक तक इंतजार करेंगे। ऐसा न होने पर आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाएगा। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, CPI(ML) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, CPI नेता एनी राजा और वामपंथी छात्र व युवा संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया।