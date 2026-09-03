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TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में तोड़फोड़, CCTV के आधार पर 6 गिरफ्तार

Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में कथित तोड़फोड़ के मामले में छह लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। TMC ने BJP से जुड़े लोगों पर हमला और हिंसा के गंभीर आरोप लगाए हैं।
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भारत

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Saurabh Mall

Sep 03, 2026

TMC Abhishek Banerjee

टीएमसी ऑफिस में हंगामा और तोड़फोड़। 6 लोग अरेस्ट। (इमेज सोर्स: ANI)

TMC Abhishek Banerjee: कोलकाता में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में कथित तोड़फोड़ का मामला गरमा गया है। कैमक स्ट्रीट स्थित ऑफिस में हुई इस घटना के बाद राजनीति तेज हो गई है। कोलकाता पुलिस ने मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। TMC ने इस घटना के पीछे BJP से जुड़े लोगों का हाथ होने का आरोप लगाया है। फिलहाल इन आरोपों की जांच जारी है।

जबरन ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़: दावा

TMC IT सेल की इंचार्ज उपासना चौधरी के मुताबिक, घटना तड़के करीब 3:30 बजे हुई। आरोप है कि कुछ लोग कैमक स्ट्रीट स्थित ऑफिस पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की। इसके बाद कथित तौर पर जबरन ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की गई।

टीएमसी का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ता सुबह जब ऑफिस पहुंचे, तो बाहर पुलिस मौजूद थी। पार्टी ने आरोप लगाया कि शुरुआत में कार्यकर्ताओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। घटना के दौरान पुलिस से संपर्क करने की कोशिश का भी दावा किया गया। पार्टी ने कहा कि CCTV और दूसरे वीडियो फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की जाएगी। इसके बाद पुलिस को पूरी जानकारी दी जाएगी।

CCTV में 20-25 लोगों के आने का दावा

वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी घटना को लेकर कई आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि CCTV फुटेज में सुबह करीब 4:30 बजे 20 से 25 लोग बिल्डिंग में आते दिखाई दिए। उन लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड के मोबाइल फोन छीन लिए। उन्हें मेटल रॉड से धमकाने का भी आरोप लगाया गया। इसके बाद लोग छठी और सातवीं मंजिल तक पहुंचे। आरोप है कि कुछ लोगों ने अपने चेहरे ढक रखे थे। बाद में ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। TMC का यह भी दावा है कि ऑफिस से एयर प्यूरीफायर, प्रिंटर और टीवी जैसे सामान ले जाए गए। घटना के बाद TMC कार्यकर्ताओं ने छह लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बाद में कोलकाता पुलिस ने भी छह गिरफ्तारियों की पुष्टि की।

अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाए गंभीर आरोप

घटना को लेकर अभिषेक बनर्जी ने BJP पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे हिंसा और अराजकता बताया। बनर्जी ने दावा किया कि पिछले एक महीने में उनके अमतला और कैमक स्ट्रीट स्थित दोनों ऑफिस में तोड़फोड़ और लूटपाट हुई है। उन्होंने कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। बनर्जी ने पूछा कि क्या न्यायपालिका को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

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West Bengal

Updated on:

03 Sept 2026 05:53 pm

Published on:

03 Sept 2026 05:53 pm

Hindi News / National News / TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में तोड़फोड़, CCTV के आधार पर 6 गिरफ्तार

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