TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में तोड़फोड़, CCTV के आधार पर 6 गिरफ्तार

वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी घटना को लेकर कई आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि CCTV फुटेज में सुबह करीब 4:30 बजे 20 से 25 लोग बिल्डिंग में आते दिखाई दिए। उन लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड के मोबाइल फोन छीन लिए। उन्हें मेटल रॉड से धमकाने का भी आरोप लगाया गया। इसके बाद लोग छठी और सातवीं मंजिल तक पहुंचे। आरोप है कि कुछ लोगों ने अपने चेहरे ढक रखे थे। बाद में ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। TMC का यह भी दावा है कि ऑफिस से एयर प्यूरीफायर, प्रिंटर और टीवी जैसे सामान ले जाए गए। घटना के बाद TMC कार्यकर्ताओं ने छह लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बाद में कोलकाता पुलिस ने भी छह गिरफ्तारियों की पुष्टि की।