‘राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी’, ABVP नेता ने दी खुली धमकी, कांग्रेस ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी

राहुल गांधी को मिली धमकी (Photo-IANS)
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान जान से मारने की धमकी दी गई। इसको लेकर कांग्रेस ने अमित शाह को एक पत्र लिखा है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा- इस साजिश का खुलासा होना जरूरी है।
बता दें कि केरल में न्यूज चैलन पर लद्दाख हिंसा पर बहस चल रही थी। इस दौरान बीजेपी की तरफ से ABVP के पूर्व अध्यक्ष प्रिंटू महादेव ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जाएगी। दरअसल, प्रिंटू महादेव टीवी पर अक्सर बीजेपी का पक्ष रखते हुए नजर आते हैं।
कांग्रेस नेता ने अमित शाह को लिखे पत्र में कहा- पहले आपने राहुल गांधी को गालियों से चुप कराने की कोशिश की और अब आप उन्हें गोलियों से धमका रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा- बीजेपी प्रवक्ता प्रिंटू महादेव के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में विफलता को हिंसा में संलिप्तता माना जाएगा।
पत्र में यह भी बताया गया है कि राहुल गांधी ने अपने परिवार के दो सदस्यों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को हत्याओं में खो दिया। इस पत्र को कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट कियाग या है और कई नेताओं ने भी इसे शेयर किया है।
राहुल गांधी को धमकी मामले में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा- मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है और इस आशंका पर मोहर लगाने का काम भाजपाई कर रहे हैं।
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा- यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को धमकी दी गई है। इससे पहले भी धमकी दी जा चुकी है। इससे पहले इन्हीं सिरफिरों में से एक ने उनकी ज़ुबान काटने की बात की थी, किसी ने उनका सिर काटने पर इनाम घोषित किया था, किसी ने इंदिरा की कायर हत्या का हवाला भी दिया। इनमें से एक के खिलाफ भी बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की।
