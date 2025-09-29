‘राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी’, ABVP नेता ने दी खुली धमकी, कांग्रेस ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा- यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को धमकी दी गई है। इससे पहले भी धमकी दी जा चुकी है। इससे पहले इन्हीं सिरफिरों में से एक ने उनकी ज़ुबान काटने की बात की थी, किसी ने उनका सिर काटने पर इनाम घोषित किया था, किसी ने इंदिरा की कायर हत्या का हवाला भी दिया। इनमें से एक के खिलाफ भी बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की।