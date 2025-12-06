करूर भगदड़ के बाद अभिनेता विजय करेंगे बड़ी रैली: कोई स्टेज नहीं, QR कोड से एंट्री

तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले यह रैली TVK के लिए लिटमस टेस्ट मानी जा रही है। करूर हादसे के बाद विजय और उनकी पार्टी पर उठे सवालों का यह पहला मौका होगा जब वे लाखों समर्थकों के सामने सीधे जवाब दे सकेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि विजय इस रैली में अपनी नीतियों का खाका और 2026 का रोडमैप पेश करेंगे।

सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजामों के बावजूद विजय के फैन क्लब्स में जबरदस्त उत्साह है। पुडुचेरी और आसपास के इलाकों से हजारों कार्यकर्ता 9 दिसंबर को थलपति की दहाड़ सुनने पहुंच रहे हैं।