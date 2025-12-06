करूर भगदड़ के बाद अभिनेता विजय करेंगे बड़ी रैली: कोई स्टेज नहीं, QR कोड से एंट्री

अभिनेता विजय टीवीके के लिए करेंगे बड़ी रैली
Actor Vijay Rally: थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) करूर भगदड़ कांड के 70 दिन बाद पहली बार विशाल जनसभा करने जा रही है। 9 दिसंबर को पुडुचेरी के उप्पलम ग्राउंड में होने वाली इस रैली को विजय अपनी सिने-प्रसिद्धि को सियासी ताकत में बदलने का सबसे बड़ा मंच मान रहे हैं।
27 सितंबर को करूर में TVK की रैली में भगदड़ से 41 लोगों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने विजय की पार्टी पर आउटडोर कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। सिर्फ इनडोर मीटिंग की इजाजत दी गई, जिसमें भी सख्त शर्तें थीं। पिछले महीने कांचीपुरम में हुए इनडोर कार्यक्रम में केवल 2,000 लोगों को ही आने दिया गया था।
रोड शो की इजाजत न मिलने के बाद TVK ने सीमित जनसभा की दूसरी अपील की। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने कड़ी सुरक्षा शर्तों के साथ रैली को हरी झंडी दिखा दी।
– अधिकतम 10,000 लोग ही शामिल हो सकेंगे
– हर व्यक्ति को QR-कोड वाला एंट्री पास अनिवार्य
– पारंपरिक स्टेज नहीं बनेगा – विजय कैंपेन वैन की छत से संबोधन करेंगे
– मैदान को 10 बैरिकेड वाले सेक्टर में बांटा जाएगा, हर सेक्टर में 1,000 लोग
– आपातकाल के लिए फायर टेंडर और एम्बुलेंस की विशेष पार्किंग
– कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जिसमें विजय करीब 45 मिनट बोलेंगे
तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले यह रैली TVK के लिए लिटमस टेस्ट मानी जा रही है। करूर हादसे के बाद विजय और उनकी पार्टी पर उठे सवालों का यह पहला मौका होगा जब वे लाखों समर्थकों के सामने सीधे जवाब दे सकेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि विजय इस रैली में अपनी नीतियों का खाका और 2026 का रोडमैप पेश करेंगे।
सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजामों के बावजूद विजय के फैन क्लब्स में जबरदस्त उत्साह है। पुडुचेरी और आसपास के इलाकों से हजारों कार्यकर्ता 9 दिसंबर को थलपति की दहाड़ सुनने पहुंच रहे हैं।
