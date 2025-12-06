6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

करूर भगदड़ के बाद अभिनेता विजय करेंगे बड़ी रैली: कोई स्टेज नहीं, QR कोड से एंट्री

Actor Vijay Rally: अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) 9 दिसंबर को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक लामबंदी करने के लिए तैयार है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 06, 2025

Actor Vijay

अभिनेता विजय टीवीके के लिए करेंगे बड़ी रैली

Actor Vijay Rally: थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) करूर भगदड़ कांड के 70 दिन बाद पहली बार विशाल जनसभा करने जा रही है। 9 दिसंबर को पुडुचेरी के उप्पलम ग्राउंड में होने वाली इस रैली को विजय अपनी सिने-प्रसिद्धि को सियासी ताकत में बदलने का सबसे बड़ा मंच मान रहे हैं।

करूर हादसे ने लगाया था ब्रेक

27 सितंबर को करूर में TVK की रैली में भगदड़ से 41 लोगों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने विजय की पार्टी पर आउटडोर कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। सिर्फ इनडोर मीटिंग की इजाजत दी गई, जिसमें भी सख्त शर्तें थीं। पिछले महीने कांचीपुरम में हुए इनडोर कार्यक्रम में केवल 2,000 लोगों को ही आने दिया गया था।

पुडुचेरी में मिली राहत, लेकिन शर्तों के साथ

रोड शो की इजाजत न मिलने के बाद TVK ने सीमित जनसभा की दूसरी अपील की। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने कड़ी सुरक्षा शर्तों के साथ रैली को हरी झंडी दिखा दी।

रैली की खास व्यवस्था

– अधिकतम 10,000 लोग ही शामिल हो सकेंगे
– हर व्यक्ति को QR-कोड वाला एंट्री पास अनिवार्य
– पारंपरिक स्टेज नहीं बनेगा – विजय कैंपेन वैन की छत से संबोधन करेंगे
– मैदान को 10 बैरिकेड वाले सेक्टर में बांटा जाएगा, हर सेक्टर में 1,000 लोग
– आपातकाल के लिए फायर टेंडर और एम्बुलेंस की विशेष पार्किंग
– कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जिसमें विजय करीब 45 मिनट बोलेंगे

2026 विधानसभा चुनाव की पहली बड़ी परीक्षा

तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले यह रैली TVK के लिए लिटमस टेस्ट मानी जा रही है। करूर हादसे के बाद विजय और उनकी पार्टी पर उठे सवालों का यह पहला मौका होगा जब वे लाखों समर्थकों के सामने सीधे जवाब दे सकेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि विजय इस रैली में अपनी नीतियों का खाका और 2026 का रोडमैप पेश करेंगे।
सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजामों के बावजूद विजय के फैन क्लब्स में जबरदस्त उत्साह है। पुडुचेरी और आसपास के इलाकों से हजारों कार्यकर्ता 9 दिसंबर को थलपति की दहाड़ सुनने पहुंच रहे हैं।

ये भी पढ़ें

लाइफ सपोर्ट पर है INDIA गठबंधन, ICU में जाने का खतरा: उमर अब्दुल्ला के दावे से मची सियासी खलबली!
राष्ट्रीय
Omar Abdullah

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Dec 2025 10:08 pm

Hindi News / National News / करूर भगदड़ के बाद अभिनेता विजय करेंगे बड़ी रैली: कोई स्टेज नहीं, QR कोड से एंट्री

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.