बीरभूम हिंसा के बाद अब नादिया में TMC नेता को गोलियों से भूना, हुगली में महिला पार्षद को कार से रौंदा

पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीरभूम जले में हुए 10 लोगों की हत्या के बाद भी प्रदेश में हिंसक घटनाएं रुख नहीं रही हैं। अब तृणमूल कांग्रेस के नेता की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। यही नहीं एक महिला पार्षद को भी कार से रौंदने की कोशिश की गई।

पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं रुक नहीं रही हैं। बीरभूम जिले में हुई 10 लोगों की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है एक दिन बाद ही नादिया से भी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बुधवार देर रात हुई। मृतक का नाम सहदेव मंडल बताया गया है। वह नादिया जिले में टीएमसी के स्थानीय कार्यकर्ता थे। सहदेव की पत्नी अनीमा मंडल बगुला की पंचायत सदस्य है। नादिया के साथ-साथ हुबली इलाके से भी बड़ी खबर सामने आई है। यहां के तारकेश्वर में तृणमूल कांग्रेस की ही महिला पार्षद को कार से रौंदने की कोशिश की गई है।

After Massacre In Birbhum Now TMC Leader Was Gunned Down In Nadia