Agni-5: पाकिस्तान की बढ़ेगी बैचेनी! भारत ने अग्नि- 5 मिसाइल की सफल टेस्टिंग, जानें इसकी खासियत

Agni-5: भारत ने बुधवार को ओडिशा के तट पर अपनी अत्याधुनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-5’ का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र को एक बड़ी बढ़त देते हुए मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि 5' का बुधवार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड की देखरेख में संपन्न हुआ।