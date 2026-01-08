कितना खतरनाक है स्कीइंग? जिसने ली अनिल अग्रवाल के बेटे की जान, जानें एक्सपर्ट्स भी इसके नाम से क्यों कांपते हैं

Anil Agarwal Son Agnivesh Dies: वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के इकलौते बेटे अग्निवेश अग्रवाल का निधन हो गया है। 49 वर्षीय अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग के दौरान हुए हादसे में घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिससे उनकी जान चली गई। अनिल अग्रवाल ने इसे अपने जीवन का सबसे काला दिन बताया। इस दुखद घटना ने एक बार फिर स्कीइंग के खतरों पर बहस छेड़ दी है। क्या स्कीइंग वाकई दुनिया का सबसे खतरनाक खेल है? एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह रोमांचक तो है, लेकिन मौत का खतरा भी छिपा हुआ है।