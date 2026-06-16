Owaisi:’भाजपा को हटाने के लिए गठबंधन बने तो मैं जुड़ने के लिए तैयार’, ओवैसी ने यूपी चुनाव से पहले दिया बड़ा बयान

AIMIM President Asaduddin Owaisi : एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कहा है कि भाजपा को दुबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए गठबंधन बने तो मैं तैयार हूं। हमने पिछले चुनाव की गलतियों को सुधारा है। उन्होंने उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारा लक्ष्य यह तय करना है कि वहां जीतने वाले हमारे पार्टी उम्मीदवार विधायक बनें। यह विभाजन का सवाल नहीं है। मैंने बिहार में भी यही बात कही थी, कि हमारे साथ गठबंधन करें। हमारे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पत्र भी लिखा था। उसे नजरअंदाज कर दिया गया, और आपने परिणाम देख लिया। ओवैसी ने अपना दुख बताया कि राज्यसभा चुनाव में तीन कांग्रेस विधायकों और आरजेडी के एक मुस्लिम विधायक ने उनका समर्थन नहीं किया।