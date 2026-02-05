अल-फलाह विश्वविद्यालय के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला

Al Falah University Chairman Arrested: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को कथित धोखाधड़ी और गंभीर अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर की गई है। मामले में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थीं।