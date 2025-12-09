9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

क्या मैं आतंकवादी हूं… गुजरात में AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा?

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों को पानी तक नहीं दिया गया।

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Shaitan Prajapat

Dec 09, 2025

Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल (Photo-X AAP)

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजकोट जेल में बंद पार्टी कार्यकर्ताओं और किसान नेताओं से मिलने नहीं दिया जा रहा। भावुक अंदाज में केजरीवाल ने पूछा, क्या मैं आतंकवादी हूं?

राजकोट जेल में बंद हैं AAP नेता और किसान

बोटाद के हदादद गांव में 12 अक्टूबर को हुई किसान महापंचायत के दौरान पुलिस के साथ झड़प के बाद AAP के कई नेताओं और किसानों पर हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश समेत गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया गया था। राजकोट जेल में बंद प्रमुख लोगों में राजू करपदा, प्रवीण राम, राजू बोरखतारिया, रमेश मेर, महेश कोटादिया, रोहित भुवा और पीयूष परमार शामिल हैं।

करदा प्रथा के खिलाफ आंदोलन बना वजह

केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में किसानों से ‘करदा प्रथा’ के नाम पर भयंकर शोषण हो रहा है। किसान 1,500 रुपये में सौदा करते हैं, लेकिन उन्हें 1,200 रुपये ही दिए जाते हैं। जब किसान इसके खिलाफ एकजुट हुए तो भाजपा सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, 88 लोगों को गिरफ्तार कर झूठे मुकदमे ठोंक दिए। जमानत की सुनवाई में भी पुलिस जानबूझकर कोर्ट में हाजिर नहीं हुई, ताकि लोग जेल में ही सड़ते रहें।

केजरीवाल ने पूछा, क्या मैं आतंकवादी हूं?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने बताया, “मैं राजकोट जेल में बंद किसान नेताओं से मिलने जा रहा था। कल ही मैंने अनुमति मांगी थी, लेकिन आज सुबह मैसेज आया कि मुझे मिलने नहीं दिया जाएगा। इससे बड़ी तानाशाही क्या होगी? क्या मैं आतंकवादी हूं?” उन्होंने कहा कि आज हम अंग्रेजों से भी क्रूर सरकार का सामना कर रहे हैं।

गुजरात में तीसरा विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी

केजरीवाल ने कांग्रेस और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों पार्टियाँ मिली हुई हैं। गुजरात में असली तीसरा विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी है। उन्होंने लोगों से वादा किया, जिस दिन गुजरात में AAP की सरकार बनेगी, 24 घंटे के अंदर सारी झूठी FIR वापस ले ली जाएंगी। गुजरात की जनता को परेशान करने वाले मंत्रियों को भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा।
केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह विपक्ष को डराने-दबाने के लिए झूठी FIR का खेल खेल रही है। मैं जेल जा चुका हूं, आपको भी कभी भी जेल में डाल सकती है।

ये भी पढ़ें

लड़के पर लगे थे रेप के आरोप, लड़की की एक फोटो से सुलझी गुत्थी, कोर्ट ने दिया हैरान करने वाला फैसला
राष्ट्रीय
COURT

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Dec 2025 09:37 pm

Hindi News / National News / क्या मैं आतंकवादी हूं… गुजरात में AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.