क्या मैं आतंकवादी हूं… गुजरात में AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा?

केजरीवाल ने कांग्रेस और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों पार्टियाँ मिली हुई हैं। गुजरात में असली तीसरा विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी है। उन्होंने लोगों से वादा किया, जिस दिन गुजरात में AAP की सरकार बनेगी, 24 घंटे के अंदर सारी झूठी FIR वापस ले ली जाएंगी। गुजरात की जनता को परेशान करने वाले मंत्रियों को भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा।

केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह विपक्ष को डराने-दबाने के लिए झूठी FIR का खेल खेल रही है। मैं जेल जा चुका हूं, आपको भी कभी भी जेल में डाल सकती है।