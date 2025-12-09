क्या मैं आतंकवादी हूं… गुजरात में AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा?

अरविंद केजरीवाल (Photo-X AAP)
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजकोट जेल में बंद पार्टी कार्यकर्ताओं और किसान नेताओं से मिलने नहीं दिया जा रहा। भावुक अंदाज में केजरीवाल ने पूछा, क्या मैं आतंकवादी हूं?
बोटाद के हदादद गांव में 12 अक्टूबर को हुई किसान महापंचायत के दौरान पुलिस के साथ झड़प के बाद AAP के कई नेताओं और किसानों पर हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश समेत गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया गया था। राजकोट जेल में बंद प्रमुख लोगों में राजू करपदा, प्रवीण राम, राजू बोरखतारिया, रमेश मेर, महेश कोटादिया, रोहित भुवा और पीयूष परमार शामिल हैं।
केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में किसानों से ‘करदा प्रथा’ के नाम पर भयंकर शोषण हो रहा है। किसान 1,500 रुपये में सौदा करते हैं, लेकिन उन्हें 1,200 रुपये ही दिए जाते हैं। जब किसान इसके खिलाफ एकजुट हुए तो भाजपा सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, 88 लोगों को गिरफ्तार कर झूठे मुकदमे ठोंक दिए। जमानत की सुनवाई में भी पुलिस जानबूझकर कोर्ट में हाजिर नहीं हुई, ताकि लोग जेल में ही सड़ते रहें।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने बताया, “मैं राजकोट जेल में बंद किसान नेताओं से मिलने जा रहा था। कल ही मैंने अनुमति मांगी थी, लेकिन आज सुबह मैसेज आया कि मुझे मिलने नहीं दिया जाएगा। इससे बड़ी तानाशाही क्या होगी? क्या मैं आतंकवादी हूं?” उन्होंने कहा कि आज हम अंग्रेजों से भी क्रूर सरकार का सामना कर रहे हैं।
केजरीवाल ने कांग्रेस और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों पार्टियाँ मिली हुई हैं। गुजरात में असली तीसरा विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी है। उन्होंने लोगों से वादा किया, जिस दिन गुजरात में AAP की सरकार बनेगी, 24 घंटे के अंदर सारी झूठी FIR वापस ले ली जाएंगी। गुजरात की जनता को परेशान करने वाले मंत्रियों को भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा।
केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह विपक्ष को डराने-दबाने के लिए झूठी FIR का खेल खेल रही है। मैं जेल जा चुका हूं, आपको भी कभी भी जेल में डाल सकती है।
