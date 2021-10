Jammu Kashmir: आज से घाटी में अमित शाह का तीन दिवसीय दौरा, हाईटेक ड्रोन, स्नाइपर्स की तैनाती, 15 इलाकों में इंटरनेट बैन

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में पिछले दिनों हुई हिंसा और आतंकी गतिविधियों से पूरे देश की चिंता बढ़ गई है। अल्पसंख्यक और अप्रवासियों की हत्या के बाद पुंछ और राजौरी जिले के जंगलों में 12 साल बाद आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) आज से घाटी में तीन दिन के दौरे पर रहेंगे।

हाईटेक ड्रोन से लेकर स्नाइपर्स की तैनाती तक शाह के दौरे से पहले ही घाटी में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यही नहीं 15 इलाकों में मोबाइल इंटरनेट को भी बैन कर दिया गया है।

Union Home Minister Amit Shah will arrive in J&K on Oct 23 for a three-day visit.



He will chair Security Review Meeting in Srinagar. He will also hold interaction with members of J&K’s Youth Clubs & inaugurate the first international flight between Srinagar & Sharjah in the UAE pic.twitter.com/8QrVBfyerB