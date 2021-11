पराली से हो रहे प्रदूषण को लेकर उद्योगपति भी चिंतित, आनंद महिंद्रा ने किसानों को दिया फायदे का मंत्र

नई दिल्ली। देशभर में प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गई है। इसके चलते राजधानी दिल्ली समेत आस-पास के इलाकों में स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूपी, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली प्रदूषण की बड़ी वजह है। वहीं सरकारों के साथ ही देश के बड़े उद्योगपति भी पराली की दिक्कत से निपटने पर काम कर रहे हैं। अब आनंद महिंद्रा ने किसानों को पराली जलाने के बजाए इससे खाद बनाने की सलाह दी है।

दरअसल, आनंद महिंद्रा ने अर्बन फॉर्म्स कंपनी के बारे में ट्वीट किया है। उनका कहना है कि किसान पराली को दिक्कत समझते हैं जबकि ये दिक्कत नहीं बल्कि किसानों के लिए एक कीमती कमोडिटी हो सकती है। ऐसे में किसानों को इसे जलाने के बजाए इसकी खाद बनाने की पहल करनी चाहिए, जो आपके खेत को उपजाऊ बनाती है।

Nature is powerful. Nature is regenerative.@naandi_india’s @UFCo_India proves this by reverting the stubble that has been the cause of pollution to where it belongs: back to the soil to add nutrients to the food we eat.#ReGenAgri#UFCoIndia pic.twitter.com/GiWez0uGQ7