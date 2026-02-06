20 KG चांदी, 2.5 KG सोना और करोड़ों की जमीन, रिटायर इंजीनियर के घर पर छापे के दौरान ACB अधिकारियों के उड़े होश

Andhra Pradesh ACB Raid: आंध्र प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने पंचायत राज विभाग के रिटायर अधिकारी कल्लेपल्ली श्रीनिवास राव के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति का खुलासा किया है। वहीं शुरुआती जांच में सामने आया कि उनकी संपत्ति घोषित आय के मुकाबले कई गुना अधिक है।