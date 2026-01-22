आधी रात, लाश के पास बैठकर देखती रही अश्लील फिल्म ! बिरयानी में नशे की गोलियां मिलाकर आशिक के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या (Photo-AI)
Andhra Pradesh murder case: आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चिलुवुरु गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला को अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला की पहचान लक्ष्मी माधुरी के रूप में हुई है, जिसने अपने पति लोकम शिवा नागराजू की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। नागराजू पेशे से प्याज का व्यापारी था।
फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।
वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि वारदात वाली रात लक्ष्मी माधुरी ने पति के लिए बिरयानी बनाई, जिसमें उसने कोई नशीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाने के बाद नागराजू गहरी नींद में चला गया।
इसके बाद रात करीब 11:30 बजे माधुरी का प्रेमी गोपी उनके घर पहुंचा। पुलिस के अनुसार गोपी ने नागराजू के सीने पर बैठकर उसे दबोच लिया, जबकि माधुरी ने तकिए से उसका मुंह दबाकर उसकी सांस रोक दी। मौके पर ही नागराजू की मौत हो गई।
हत्या के बाद गोपी वहां से फरार हो गया और माधुरी पूरी रात शव के साथ घर में ही रही। पुलिस का दावा है कि इस दौरान उसने अपने मृत पति के पास बैठकर अश्लील वीडियो देखे, जिससे जांचकर्ताओं भी हैरान रह गए।
सुबह करीब 4 बजे माधुरी ने पड़ोसियों को सूचना दी और दावा किया कि नागराजू की मौत हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि, यह कहानी किसी को भी रास नहीं आई।
पड़ोसियों और परिचितों को दंपती के बीच आए दिन होने वाले झगड़ों और माधुरी के कथित अवैध संबंधों की जानकारी थी, जिससे शक और गहरा गया। मृतक के दोस्तों ने नागराजू के कान के पास खून के निशान और शरीर पर चोटों के निशान देखे, जिसके बाद उन्होंने तुरंत परिजनों और पुलिस को सूचना दी।
वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि व्यक्ति की मौत दम घुटने से हुई थी और उसकी छाती की हड्डियों में फ्रैक्चर पाया गया, जिससे मारपीट की पुष्टि हुई।
पुलिस पूछताछ में लक्ष्मी माधुरी ने हत्या की बात कबूल कर ली है। उसने यह भी स्वीकार किया कि पति की हत्या के बाद पूरी रात वह अश्लील वीडियो देखती रही।
