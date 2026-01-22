आधी रात, लाश के पास बैठकर देखती रही अश्लील फिल्म ! बिरयानी में नशे की गोलियां मिलाकर आशिक के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट

Andhra Pradesh murder case: आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चिलुवुरु गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला को अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला की पहचान लक्ष्मी माधुरी के रूप में हुई है, जिसने अपने पति लोकम शिवा नागराजू की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। नागराजू पेशे से प्याज का व्यापारी था।