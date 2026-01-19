एक्ट्रेस रान्या राव के पिता रामचंद्र राव का महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल, कर्नाटक पुलिस में हैं DGP

कर्नाटक में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डॉ. रामचंद्र राव का कथित आपत्तिजनक वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद प्रदेश में हडकंप मच गया है। वहीं इस घटना को लेकर सीएम सिद्धारमैया भी नाराज बताए जा रहे हैं। वीडियो में अधिकारी ड्यूटी के दौरान वर्दी में अपने दफ्तर में महिला के साथ अश्लील हकरतें करते हुए नजर आ रहे है।