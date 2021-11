कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली सीएम का कहना है कि कोरोना के नए स्ट्रेदन से फैलने वाले संक्रमण को देखते हुए प्रभावित देशों के लिए उड़ाने तुरंत रद्द करनी चाहिए।

arvind kejriwal writes a latter to pm modi on corona omicron variant