महाराष्ट्र में 125 सीटों पर जीत के बाद ओवैसी ने गठबंधन को लेकर कर दिया ऐलान, कहा- न इंडिया गठबंधन और…

विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे 'बी-टीम ऑफ BJP' के आरोपों पर ओवैसी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, 'ऐसे आरोप लगाने वाले लाखों मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। जनादेश का अनादर करने वालों का पतन निश्चित है।' ओवैसी ने अपने पार्षदों को सख्त निर्देश दिए कि वे किसी भी ऐसे समूह का हिस्सा न बनें जिसमें BJP शामिल हो। उन्होंने अकोट का उदाहरण देते हुए पार्टी अनुशासन की याद दिलाई, जहां पहले भी ऐसे मामले में सदस्य को सस्पेंड किया गया था।