महाराष्ट्र में 125 सीटों पर जीत के बाद ओवैसी ने गठबंधन को लेकर कर दिया ऐलान, कहा- न इंडिया गठबंधन और…

एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। (फोटो: IANS)
BMC Elections Results: महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 के नतीजों ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी की शानदार जीत पर खुशी जाहिर की है। पार्टी ने राज्य की 13 नगर निगमों में कुल 125 पार्षदों (कॉर्पोरेटर) की सीटें जीती हैं, जिसे ओवैसी ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है।
हैदराबाद में 17 जनवरी 2026 को मीडिया से बातचीत में ओवैसी ने स्पष्ट कर दिया कि AIMIM न तो भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ जाएगी और न ही विपक्षी INDIA गठबंधन का हिस्सा बनेगी। उन्होंने दो टूक कहा, "न BJP, न इंडिया अलायंस, हम…। उनकी लड़ाई सत्ता के जोड़-तोड़ के लिए नहीं, बल्कि उन मतदाताओं के लिए है जिन्होंने पार्टी को जनादेश दिया है।
ओवैसी ने आगे कहा कि उनकी पार्टी अब केवल एक खास वर्ग तक सीमित नहीं रही। इस बार कई हिंदू भाई, खासकर दलित, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के उम्मीदवार AIMIM के टिकट पर जीते हैं। उन्होंने इसे सोशल इंजीनियरिंग का सफल फॉर्मूला बताया।
छत्रपति संभाजीनगर में AIMIM ने 33 सीटें जीतकर BJP के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। सोलापुर में भी पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) में AIMIM ने 8 सीटें हासिल कीं।
विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे 'बी-टीम ऑफ BJP' के आरोपों पर ओवैसी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, 'ऐसे आरोप लगाने वाले लाखों मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। जनादेश का अनादर करने वालों का पतन निश्चित है।' ओवैसी ने अपने पार्षदों को सख्त निर्देश दिए कि वे किसी भी ऐसे समूह का हिस्सा न बनें जिसमें BJP शामिल हो। उन्होंने अकोट का उदाहरण देते हुए पार्टी अनुशासन की याद दिलाई, जहां पहले भी ऐसे मामले में सदस्य को सस्पेंड किया गया था।
ओवैसी ने ईमानदारी से माना कि पश्चिमी महाराष्ट्र में पार्टी अधिक समय नहीं दे पाई, जिसके कारण वहां बेहतर नतीजे आ सकते थे। हारने वाले उम्मीदवारों को ढांढस बंधाते हुए उन्होंने कहा, 'जीतना मुश्किल है, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। सभी कॉर्पोरेटर्स से अपील है कि वे जमीन से जुड़े रहें और जनता की सेवा करें।'
