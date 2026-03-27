असम में बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आए ‘तीन गोगोई’, आखिरी वक्त पर बना गठबंधन बदल देगा पूरा खेल

Assam Assembly Elections 2026: असम की 126 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों द्वारा तैयारी तेज कर दी है। नेताओं के बीच चुनावी जंग भी शुरू हो गई। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने का प्रयास कर रही है। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए ‘तीन गोगोई’ एक साथ आए है।