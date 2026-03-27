27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

असम में बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आए ‘तीन गोगोई’, आखिरी वक्त पर बना गठबंधन बदल देगा पूरा खेल

Assam Assembly Elections 2026: विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने राइजर दल और असम जातीय परिषद (AJP) के साथ गठबंधन किया है। चुनाव से महज दो हफ्ते पहले बने इस गठबंधन से सियासी मुकाबला दिलचस्प हो गया है।

2 min read
Google source verification

गुवाहाटी

image

Ashib Khan

Mar 27, 2026

Gaurav Gogoi

असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी (Photo-IANS)

Assam Assembly Elections 2026: असम की 126 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों द्वारा तैयारी तेज कर दी है। नेताओं के बीच चुनावी जंग भी शुरू हो गई। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने का प्रयास कर रही है। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए ‘तीन गोगोई’ एक साथ आए है।

विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने राइजर दल और असम जातीय परिषद (AJP) के साथ गठबंधन किया है। चुनाव से महज दो हफ्ते पहले बने इस गठबंधन से सियासी मुकाबला दिलचस्प हो गया है।

दरअसल, इस बार ऊपरी असम की राजनीति खास चर्चा में है, जहां पर तीनों दलों के नेताओं का सरनाम ‘गोगोई’ है। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन बीजेपी के मजबूत किले में सेंध लगा पाएगा या नहीं? 

2021 में क्या हुआ था?

ऊपरी असम में 35 विधानसभा सीटें है। 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। कांग्रेस ने महज 5 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। एनडीए ने यहां से 30 सीटें जीती थी।  राइजर दल के प्रमुख अखिल गोगोई ने शिवसागर सीट जीतकर अपनी पार्टी की शुरुआत की थी। हालांकि बाद में कांग्रेस के दो विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे विपक्ष और कमजोर हो गया।

मध्य असम में क्या थे चुनाव परिणाम?

मध्य असम में 41 विधानसभा सीटें है। पिछले चुनाव में यहां से एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की थी। एनडीए ने 22 और कांग्रेस गठबंधन ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं तीन सीटें अन्य के खाते में गई। 

निचले असम में कौन भारी

निचला असम में 50 विधानसभा सीटें है। पिछले चुनाव में एनडीए ने 23 सीटें और कांग्रेस गठबंधन ने 27 सीटें जीती थीं। निचले असम में कांग्रेस का वर्चस्व माना जाता है। 

इस बार क्या बदलेगा?

इस बार विपक्ष को उम्मीद है कि ऊपरी असम में वोट बंटवारे से बचकर वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। 2021 के आंकड़े बताते हैं कि कई सीटों पर राइजर दल और AJP के वोट, बीजेपी की जीत के अंतर से ज्यादा थे। यही वजह है कि इस बार गठबंधन को ‘गेम चेंजर’ माना जा रहा है।

‘तीन गोगोई’ पर नजर

1- गौरव गोगोई- जोरहाट से कांग्रेस के टिकट से मैदान में है। गौरव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे है। वहीं अटकले लगाई जा रही है कि कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई सीएम फेस भी हो सकते है।

2- अखिल गोगोई (राइजर दल) – शिवसागर से चुनाव लड़ रहे है। इस बार उन पर अपनी सीट बचाने की भी जिम्मेदारी होगी।

3- लुरिंज्योति गोगोई (AJP) – खोवांग से पहली जीत की तलाश में है।

तीनों नेता अहम अहोम समुदाय से आते हैं, जो क्षेत्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाता है।

जमीनी समीकरण और चुनौती

गांव स्तर पर भी गठबंधन को लेकर उम्मीदें दिख रही हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर इस बार वोट नहीं बंटे, तो विपक्ष मजबूत चुनौती दे सकता है। वहीं, पार्टियां आपसी तालमेल के लिए संयुक्त बैठकों और साझा प्रचार पर जोर दे रही हैं।

क्या आसान है राह?

वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2021 के आंकड़े पूरी तरह भरोसेमंद नहीं हैं। उस समय CAA विरोधी लहर थी, जिससे क्षेत्रीय पार्टियों को फायदा मिला। अब हालात बदल चुके हैं, ऐसे में वोट ट्रांसफर होना आसान नहीं होगा। हालांकि इस बार सीएम हिमंत बिस्व सरमा द्वारा मुसलमानों के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर विपक्ष को फायदा होने की उम्मीद है। 

ये भी पढ़ें

Mamata Banerjee: सदन में चांदी का कड़ा रखने के बाद रात 3 बजे ममता बनर्जी का बजा फोन, राजीव गांधी ने ममता से क्या कहा?
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Mar 2026 11:36 am

Hindi News / National News / असम में बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आए ‘तीन गोगोई’, आखिरी वक्त पर बना गठबंधन बदल देगा पूरा खेल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

प्री-मानसून दिखाएगा तेवर: 28, 29, 30 और 31 मार्च को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

IMD issues Heavy Rain Alert
राष्ट्रीय

चुनाव से पहले कांग्रेस में सियासी खींचतान, कौन बनेगा केरल का मुख्यमंत्री?

राष्ट्रीय

West Bengal Election: वोट के लिए ‘नाई’ बन गए बीजेपी विधायक, कोई बनाने लगा रोटी

bjp
राष्ट्रीय

Petrol-Diesel पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की आई प्रतिक्रिया

Government reduces excise duty on fuel to protect consumers from oil price surge, Finance Minister Nirmala Sitharaman tells PM modi wanted consumer price not to increase.
राष्ट्रीय

ISI की साजिश नाकाम, सुरक्षा एजेंसियों ने फेक करेंसी के रैकेट का किया भंडाफोड़

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.