17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चुनाव से पहले असम में BJP सरकार की बड़ी घोषणा, इन लोगों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 3 प्रतिशत आरक्षण

असम कैबिनेट ने मंगलवार को चाय जनजाति और आदिवासी समुदायों के लिए क्लास I एवं क्लास II सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण को मंजूरी दी।

2 min read
Google source verification

गुवाहाटी

image

Mukul Kumar

Feb 17, 2026

CM हिमंत बिस्वा सरमा। (Photo-IANS)

असम में चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। असम कैबिनेट ने मंगलवार को चाय जनजाति और आदिवासी समुदायों के लिए क्लास I व क्लास II राज्य सरकार की नौकरियों में तीन परसेंट रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी है।

यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। इस फैसले से, चाय जनजाति और आदिवासी समुदायों को अब क्लास III और क्लास IV पदों में मौजूदा कोटे के अलावा ऊंचे लेवल की सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा।

नई घोषणा के बाद सीएम ने क्या कहा?

सरमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह फैसला सरकार की पॉलिसी बनाने और एडमिनिस्ट्रेटिव भूमिकाओं में चाय जनजाति व आदिवासी युवाओं का ज्यादा प्रतिनिधित्व पक्का करने की मंशा को दिखाता है।

उधर, नए फैसले के बाद कैबिनेट ने कहा कि क्लास I और II के पदों पर रिजर्वेशन बढ़ाने से चाय जनजाति और आदिवासी बैकग्राउंड के पढ़े-लिखे युवाओं के लिए नए रास्ते खुलेंगे, हायर एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

रिजर्वेशन के अलावा और क्या लिया गया फैसला

रिजर्वेशन के फैसले के अलावा असम कैबिनेट ने 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती महीनों के लिए असम लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखे जाने वाले वोट-ऑन-अकाउंट बजट स्टेटमेंट को भी मंजूरी दी।

एक और बड़े वेलफेयर कदम में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्कीम के तहत 1,07,532 और योग्य महिला SHG सदस्यों को एंटरप्रेन्योरशिप सीड कैपिटल जारी करने को मंजूरी दी।

टीचरों के लिए भी अहम फैसला

इसके अलावा, कैबिनेट ने हेरिटेज-बेस्ड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जोरहाट में बोरभेटी कैंपस के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए 20 करोड़ रुपये भी मंजूर किए। स्कूल टीचरों के लिए अर्न्ड लीव को बढ़ाकर 15 दिन किया। साथ ही प्रमोशन के नियमों को आसान बनाने के लिए असम एग्रीकल्चरल सर्विस रूल्स में बदलाव किए।

ये भी पढ़ें

Assam SIR: असम के लिए चुनाव आयोग ने जारी कर दी फाइनल वोटर लिस्ट, जानें चुनाव से पहले कितने लोगों का काटा गया नाम?
राष्ट्रीय
SIR

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Feb 2026 03:49 pm

Published on:

17 Feb 2026 03:05 pm

Hindi News / National News / चुनाव से पहले असम में BJP सरकार की बड़ी घोषणा, इन लोगों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 3 प्रतिशत आरक्षण

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कांग्रेस के मंत्री ने अपने विधायकों को कहा ‘गली का कुत्ता’ तो मचा बवाल, अब CM बदलना तय! बड़े नेता के बयान से खलबली!

राष्ट्रीय

Ai समिट को लेकर कांग्रेस ने कसा बीजेपी पर तंज, खरगे ने सरकार को बताया ‘PR Hungry’

Congress President Kharge
राष्ट्रीय

बीजेपी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, कहा – “जनता और उनके साथियों को नहीं है उन पर भरोसा”

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

स्कूलों के बाद अब छह कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मच गया हड़कंप, परिसर खाली कराए गए

bomb threats
राष्ट्रीय

पड़ोसी के घर से प्लास्टिक के ड्रम में मिली 7 साल के मासूम की लाश, ऐसे हुआ खुलासा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.