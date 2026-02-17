चुनाव से पहले असम में BJP सरकार की बड़ी घोषणा, इन लोगों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 3 प्रतिशत आरक्षण

CM हिमंत बिस्वा सरमा। (Photo-IANS)
असम में चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। असम कैबिनेट ने मंगलवार को चाय जनजाति और आदिवासी समुदायों के लिए क्लास I व क्लास II राज्य सरकार की नौकरियों में तीन परसेंट रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी है।
यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। इस फैसले से, चाय जनजाति और आदिवासी समुदायों को अब क्लास III और क्लास IV पदों में मौजूदा कोटे के अलावा ऊंचे लेवल की सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा।
सरमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह फैसला सरकार की पॉलिसी बनाने और एडमिनिस्ट्रेटिव भूमिकाओं में चाय जनजाति व आदिवासी युवाओं का ज्यादा प्रतिनिधित्व पक्का करने की मंशा को दिखाता है।
उधर, नए फैसले के बाद कैबिनेट ने कहा कि क्लास I और II के पदों पर रिजर्वेशन बढ़ाने से चाय जनजाति और आदिवासी बैकग्राउंड के पढ़े-लिखे युवाओं के लिए नए रास्ते खुलेंगे, हायर एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को दूर करने में मदद मिलेगी।
रिजर्वेशन के फैसले के अलावा असम कैबिनेट ने 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती महीनों के लिए असम लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखे जाने वाले वोट-ऑन-अकाउंट बजट स्टेटमेंट को भी मंजूरी दी।
एक और बड़े वेलफेयर कदम में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्कीम के तहत 1,07,532 और योग्य महिला SHG सदस्यों को एंटरप्रेन्योरशिप सीड कैपिटल जारी करने को मंजूरी दी।
इसके अलावा, कैबिनेट ने हेरिटेज-बेस्ड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जोरहाट में बोरभेटी कैंपस के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए 20 करोड़ रुपये भी मंजूर किए। स्कूल टीचरों के लिए अर्न्ड लीव को बढ़ाकर 15 दिन किया। साथ ही प्रमोशन के नियमों को आसान बनाने के लिए असम एग्रीकल्चरल सर्विस रूल्स में बदलाव किए।
