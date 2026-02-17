चुनाव से पहले असम में BJP सरकार की बड़ी घोषणा, इन लोगों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 3 प्रतिशत आरक्षण

उधर, नए फैसले के बाद कैबिनेट ने कहा कि क्लास I और II के पदों पर रिजर्वेशन बढ़ाने से चाय जनजाति और आदिवासी बैकग्राउंड के पढ़े-लिखे युवाओं के लिए नए रास्ते खुलेंगे, हायर एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को दूर करने में मदद मिलेगी।