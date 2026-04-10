Assam Election 2026: असम में बदल जाएगी सरकार? जानें वोटिंग प्रतिशत बढ़ने पर क्या है संकेत

हालांकि इससे पहले असम में 2001 में सत्ता बदली थी। उस समय 1996 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 8 प्रतिशत ज्यादा वोटिंग हुई थी। नतीजा यह रहा है कि प्रदेश में असम गण परिषद को सत्ता से बाहर होना पड़ा और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। हालांकि इस बार प्रदेश में पिछले चुनाव से करीब तीन प्रतिशत ज्यादा वोटिंग हुई है, जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।