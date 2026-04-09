9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bengal Election: TMC के गढ़ वाले जिलों में कटे सबसे ज्यादा वोटरों के नाम, ममता के साथ हो गया खेला

Mamata Banerjee vs Election Commission: बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम वोटर लिस्ट जारी हो गई है। SIR को लेकर प्रदेश में जमकर बवाल मचा था।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Apr 09, 2026

West Bengal Assembly Elections 2026, West Bengal voter list revision, SIR voter list controversy Bengal,

SIR में ममता बनर्जी के साथ हो गया खेला (Photo-IANS)

Bengal SIR: पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव का परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इससे पहले प्रदेश में SIR को लेकर खूब राजनीति हुई। SIR को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सड़क से लेकर कोर्ट तक इसकी लड़ाई। अब चुनाव आयोग ने प्रदेश में मतदाता सूची की अंतिम लिस्ट जारी कर दी है।

जिसमें करीब 91 लाख लोगों को बाहर कर दिया है। इससे राज्य की मतदाता संख्या अक्टूबर 2025 के 7.66 करोड़ से घटकर 6.75 करोड़ रह गई है, जो करीब 12% की कमी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, जांच में 60.06 लाख में से 27.16 लाख विवेचनाधीन मतदाताओं के नाम हटाए गए। 

किन जिलों में कटे सबसे ज्यादा नाम

  • मुर्शिदाबाद जिले में सबसे अधिक 4.55 लाख (4,55,137) नाम हटे।
  • उत्तर 24 परगना में 3.25 लाख (3,25,666) नाम कटे।
  • मालदा जिले में 2.39 लाख (2,39,375) नाम हटाए गए।

ये जिले सीमावर्ती और अल्पसंख्यक-बहुल हैं। इनमें ज्यादातर कटौती विचाराधीन मामलों की न्यायिक जांच के बाद हुई, जिसमें 27 लाख से ज्यादा नाम अपात्र पाए गए। कुल कटौती में मृत, शिफ्टेड, डुप्लिकेट और अपात्र वोटर शामिल हैं। विपक्ष इसे टीएमसी गढ़ों पर असर मान रहा है, जबकि आयोग इसे सूची शुद्धिकरण बता रहा है। इससे 2026 विधानसभा चुनाव का समीकरण बदल सकता है।

क्या रहे विधानसभा चुनाव 2021 का परिणाम

1- मुर्शिदाबाद- जिले में 22 विधानसभा सीटें है। इनमें से पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 20 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी को महज 2 सीटों पर ही जीत मिली।

2- उत्तर 24 परगना- जिले में 33 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा चुनाव 2021 में टीएमसी ने 28 और बीजेपी ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया था।

3- मालदा- जिले में 12 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से टीएमसी ने 8 और बीजेपी ने चार सीटें जीती थी।

क्या टीएमसी को होगा नुकसान

दरअसल, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और मालदा जिले की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर पिछले चुनाव में टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी ने भी कड़ी टक्कर दी थी। कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ एक भी सीट नहीं लगी। 

इन जिलों में अधिक वोटरों की कटौती के कारण इसका सीधा असर 2026 चुनाव पर पड़ेगा। कई सीटों पर 2021 की जीत का मार्जिन कटे वोटरों से कम हो गया है । टीएमसी का माइनॉरिटी और महिला वोट बैंक कमजोर होगा। 

यदि मुस्लिम वोटरों के वोट ज्यादा कटे हैं तो साफ तौर पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों की बदौलत ही ममता बनर्जी ने सरकार बनाई थी। 

ये भी पढ़ें

Mamata Banerjee: सदन में चांदी का कड़ा रखने के बाद रात 3 बजे ममता बनर्जी का बजा फोन, राजीव गांधी ने ममता से क्या कहा?
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Assembly Elections 2026

Published on:

09 Apr 2026 12:50 pm

Hindi News / National News / Bengal Election: TMC के गढ़ वाले जिलों में कटे सबसे ज्यादा वोटरों के नाम, ममता के साथ हो गया खेला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

प्री-मानसून हुआ तेज़: 10, 11 और 12 अप्रैल को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

IMD issues Heavy Rain Alert
राष्ट्रीय

West Bengal Election: बंगाल के लिए पीएम मोदी की 6 गारंटी, महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा, घुसपैठियों पर सख्त एक्शन

PM Modi rally in Haldia
राष्ट्रीय

हरियाणा में सिलिंडर फटने से 2 महीने की बच्ची समेत 11 लोग झुलसे, सात बच्चे गंभीर

राष्ट्रीय

Assam Election: 11 बजे तक 38.92% वोटिंग के साथ बीजेपी-कांग्रेस में कड़ा मुकाबला, हिमंत सरमा का ‘100 पार’ का दावा

Assam Assembly Election
राष्ट्रीय

LPG गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर! 15,400 टन रसोई गैस लेकर ‘ग्रीन आशा’ टैंकर मुंबई पहुंचा

LPG Crisis
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.