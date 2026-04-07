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Assam Politics: घर पहुंची पुलिस तो हैदराबाद भाग गए पवन खेड़ा, सीएम हिमंत सरमा ने किया बड़ा दावा

Pawan Khera News: सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि जब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आवास पर असम पुलिस पहुंची तो वे घर पर नहीं मिले।

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भारत

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Ashib Khan

Apr 07, 2026

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हैदराबाद भाग गए पवन खेड़ा- सीएम हिमंत सरमा (Photo-IANS)

Assam Politics: दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस पहुंची। इस दौरान दिल्ली पुलिस भी मौजूद थी। जानकारी के मुताबिक, पवन खेड़ा अपने घर पर मौजूद पर नहीं थे। दरअसल, सीएम हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी पर 3 विदेशी पासपोर्ट के आरोप लागने के बाद पुलिस कांग्रेस नेता के आवास पर पहुंची थी। हालांकि अब सीएम सरमा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है।

क्या बोले हिमंत सरमा

सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि जब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आवास पर असम पुलिस पहुंची तो वे घर पर नहीं मिले। कल तक वह कह रहे थे कि मुझे गिरफ्तार करे। आज जब पुलिस गई तो हैदराबाद चले गए। हमारे हिसाब से पवन खेड़ा भाग गए हैं।

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Published on:

07 Apr 2026 01:29 pm

Hindi News / National News / Assam Politics: घर पहुंची पुलिस तो हैदराबाद भाग गए पवन खेड़ा, सीएम हिमंत सरमा ने किया बड़ा दावा

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