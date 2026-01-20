Assam Violence: दो समुदायों में हुई झड़प, कई घरों में लगाई आग; इंटरनेट किया बंद

Assam Violence: असम के कोकराझार में सोमवार की रात हुई एक कार दुर्घटना के बाद हालात बिगड़ गए। मंगलवार को दो समुदायों (बोडो और आदिवासी) के बीच भड़की हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। हालात को काबू करने के लिए प्रशासन ने रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया है। वहीं राज्य सरकार ने कोकराझार और चिरांग जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डाटा सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं।