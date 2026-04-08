असम, केरल और पुदुचेरी में थमा चुनावी शोर, कल होगा मतदान: दांव पर कई पार्टियों की प्रतिष्ठा

केरल में 10 साल की एंटी इंकमबेंसी को भुना रही कांग्रेस के UDF गठबंधन ने सीधे तौर पर CM विजयन पर भ्रष्टाचार के आरोप को मुद्दा बनाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद है, जिसके चलते गांधी परिवार के लिए यह चुनाव खासा अहम माना जा रहा है। NDA की ओर से PM मोदी ने कई सभाएं की और LDF और UDF को भ्रष्टाचार का पर्याय बताते हुए नया इतिहास बनाने की अपील की। भाजपा यहां मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी है।