PM Modi AI-Video: चाय बेचते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस ने शेयर किया AI वीडियो; BJP ने कहा- नामदार कांग्रेस…

BJP पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस का पुराना इतिहास बताते हुए कहा कि कांग्रेस अब तक प्रधानमंत्री मोदी को 150 बार गालियां दे चुकी है; उसने उनकी मां को भी नहीं छोड़ा, उनका भी अपमान किया। पूनावाला ने अपनी पोस्ट में लिखा कि "रेणुका चौधरी द्वारा संसद और शिवसेना का अपमान करने के बाद, अब रागिनी नायक ने पीएम मोदी की चायवाला पृष्ठभूमि पर हमला किया और उनका मजाक उड़ाया। नामदार कांग्रेस OBC समुदाय से आने वाले एक कामदार प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो एक गरीब पृष्ठभूमि से आया हो। उन्होंने पहले भी उनकी चायवाला पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाया था। उन्होंने उन्हें 150वीं बार गालियां दीं। उन्होंने बिहार में उनकी मां को भी गालियां दीं। लोग उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे।