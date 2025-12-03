Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

PM Modi AI-Video: चाय बेचते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस ने शेयर किया AI वीडियो; BJP ने कहा- नामदार कांग्रेस…

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्तापक्ष के द्वारा विपक्ष की मांग स्वीकार करने के बाद अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर PM मोदी का रेड कार्पेट पर चाय बेचने का एक वीडियो पोस्ट किया है। साथ ही लिखा कि "अब ई कौन किया बे," जिसके बाद BJP ने...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

image

Kuldeep Sharma

Dec 03, 2025

PM Modi AI video, Congress shares AI-generated video of Modi, Modi selling tea video controversy,

कांग्रेस ने पीएम मोदी का AI जनरेटेड वीडियो किया शेयर (Photo-X @NayakRagini)

AI-Deepfake: "अब ई कौन किया बे" के शीर्षक के साथ वीडियो पोस्ट कर कांग्रेस एक बार फिर PM मोदी का मजाक उड़ाती नजर आई। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने एक AI-जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें PM नरेंद्र मोदी को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में केतली और गिलास के साथ चलते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो में PM मोदी की नकल करते हुए एक आवाज सुनाई देती है, जिसमें कहा जाता है, "चाय बोलो, चाय।"

कांग्रेस नेता का यह पोस्ट ऐसे समय में आया है, जब शीतकालीन सत्र हंगामेदार चल रहा है। BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की इस हरकत पर पलटवार करते हुए कहा है कि इन्होंने पहले भी प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया है। वह OBC कम्युनिटी के प्रधानमंत्री को देखना नहीं चाहती है।

लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे: पूनावाला

BJP पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस का पुराना इतिहास बताते हुए कहा कि कांग्रेस अब तक प्रधानमंत्री मोदी को 150 बार गालियां दे चुकी है; उसने उनकी मां को भी नहीं छोड़ा, उनका भी अपमान किया। पूनावाला ने अपनी पोस्ट में लिखा कि "रेणुका चौधरी द्वारा संसद और शिवसेना का अपमान करने के बाद, अब रागिनी नायक ने पीएम मोदी की चायवाला पृष्ठभूमि पर हमला किया और उनका मजाक उड़ाया। नामदार कांग्रेस OBC समुदाय से आने वाले एक कामदार प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो एक गरीब पृष्ठभूमि से आया हो। उन्होंने पहले भी उनकी चायवाला पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाया था। उन्होंने उन्हें 150वीं बार गालियां दीं। उन्होंने बिहार में उनकी मां को भी गालियां दीं। लोग उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे।

कांग्रेस नेतृत्व में भ्रष्ट मानसिकता: केसवन

भाजपा के वरिष्ठ नेता सीआर केसवन ने कहा कि रागिनी नायक का पोस्ट कांग्रेस नेतृत्व की भ्रष्ट मानसिकता को उजागर करता है। सीआर केसवन ने आगे कहा कि कांग्रेस का यह घृणित ट्वीट 140 करोड़ मेहनती मेधावी भारतीयों का घोर अपमान है और यह ओबीसी समुदाय पर कांग्रेस का सीधा हमला है।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी इस बात से नफरत करते हैं कि भारत की जनता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद दे रही है और चुन रही है, जो समर्पण और कड़ी मेहनत से आगे आए हैं। वे अहंकारी राहुल गांधी के विपरीत हैं, जिन्हें जनता ने बार-बार नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां को गाली देने की आदत लग चुकी है। भारत की जनता इस कांग्रेस को सबक सिखाएगी।

मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे: अय्यर

जनवरी 2014 के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि वे कांग्रेस भवन में चाय परोस सकते हैं, जिसे व्यापक रूप से उनके चाय विक्रेता के रूप का मजाक उड़ाने के रूप में चित्रित किया गया। इस टिप्पणी को भाजपा ने मोदी के साधारण मूल और आम भारतीयों का अपमान बताया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Dec 2025 03:24 pm

Published on:

03 Dec 2025 03:20 pm

Hindi News / National News / PM Modi AI-Video: चाय बेचते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस ने शेयर किया AI वीडियो; BJP ने कहा- नामदार कांग्रेस…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.