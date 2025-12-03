PM Modi AI-Video: चाय बेचते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस ने शेयर किया AI वीडियो; BJP ने कहा- नामदार कांग्रेस…

कांग्रेस ने पीएम मोदी का AI जनरेटेड वीडियो किया शेयर (Photo-X @NayakRagini)
AI-Deepfake: "अब ई कौन किया बे" के शीर्षक के साथ वीडियो पोस्ट कर कांग्रेस एक बार फिर PM मोदी का मजाक उड़ाती नजर आई। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने एक AI-जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें PM नरेंद्र मोदी को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में केतली और गिलास के साथ चलते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो में PM मोदी की नकल करते हुए एक आवाज सुनाई देती है, जिसमें कहा जाता है, "चाय बोलो, चाय।"
कांग्रेस नेता का यह पोस्ट ऐसे समय में आया है, जब शीतकालीन सत्र हंगामेदार चल रहा है। BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की इस हरकत पर पलटवार करते हुए कहा है कि इन्होंने पहले भी प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया है। वह OBC कम्युनिटी के प्रधानमंत्री को देखना नहीं चाहती है।
BJP पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस का पुराना इतिहास बताते हुए कहा कि कांग्रेस अब तक प्रधानमंत्री मोदी को 150 बार गालियां दे चुकी है; उसने उनकी मां को भी नहीं छोड़ा, उनका भी अपमान किया। पूनावाला ने अपनी पोस्ट में लिखा कि "रेणुका चौधरी द्वारा संसद और शिवसेना का अपमान करने के बाद, अब रागिनी नायक ने पीएम मोदी की चायवाला पृष्ठभूमि पर हमला किया और उनका मजाक उड़ाया। नामदार कांग्रेस OBC समुदाय से आने वाले एक कामदार प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो एक गरीब पृष्ठभूमि से आया हो। उन्होंने पहले भी उनकी चायवाला पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाया था। उन्होंने उन्हें 150वीं बार गालियां दीं। उन्होंने बिहार में उनकी मां को भी गालियां दीं। लोग उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे।
भाजपा के वरिष्ठ नेता सीआर केसवन ने कहा कि रागिनी नायक का पोस्ट कांग्रेस नेतृत्व की भ्रष्ट मानसिकता को उजागर करता है। सीआर केसवन ने आगे कहा कि कांग्रेस का यह घृणित ट्वीट 140 करोड़ मेहनती मेधावी भारतीयों का घोर अपमान है और यह ओबीसी समुदाय पर कांग्रेस का सीधा हमला है।
उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी इस बात से नफरत करते हैं कि भारत की जनता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद दे रही है और चुन रही है, जो समर्पण और कड़ी मेहनत से आगे आए हैं। वे अहंकारी राहुल गांधी के विपरीत हैं, जिन्हें जनता ने बार-बार नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां को गाली देने की आदत लग चुकी है। भारत की जनता इस कांग्रेस को सबक सिखाएगी।
जनवरी 2014 के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि वे कांग्रेस भवन में चाय परोस सकते हैं, जिसे व्यापक रूप से उनके चाय विक्रेता के रूप का मजाक उड़ाने के रूप में चित्रित किया गया। इस टिप्पणी को भाजपा ने मोदी के साधारण मूल और आम भारतीयों का अपमान बताया था।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग