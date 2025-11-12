Bihar Exit Poll: बिहार में MY ने किस पार्टी को दिए वोट, सामने आ गए आंकड़े

Bihar Exit Poll: बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान संपन्न हो गया है। अब एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को जारी अधिकतर एग्जिट पोल में बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं बताया जा रहा है। एग्जिट पोल के अनुमान से एनडीए खुश नजर आ रही है, वहीं महागठबंधन को निराशा हाथ लगी है। अधिकतर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन जर्नो मिरर ने महागठबंधन की सरकार बनाई है। वहीं बुधवार को एक्सिस माय इंडिया ने भी एग्जिट पोल जारी किया है।