Exit Poll Bihar 2025: नीतीश नहीं तेजस्वी की इस एग्जिट पोल में बन रही सरकार, जानें कितनी दी सीटें

Exit Poll Bihar 2025: बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर मतदान दो चरणों में समाप्त होने के बाद अब एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया है। अधिकतर एग्जिट पोल से महागठबंधन को निराशा हाथ लगी है और एक बार फिर प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। हालांकि एक एग्जिट पोल को देखकर महागठबंधन के नेता खुश हो सकते है। इस एग्जिट पोल ने महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान जताया है।