Bangladesh Hindu Attack: VHP सहित हिंदू संगठनों कोलकाता में प्रदर्शन, BJP सांसद ने पीएम को लिखा पत्र

नई दिल्ली। बांग्लादेश ( Bangladesh Hindu Attack ) में दुर्गा पूजा के ( Durga Puja ) दौरान पूजा मंडपों और बाद में इस्कॉन के मंदिरों पर हमले के खिलाफ मंगलवार को कोलकाता में जमकर प्रदर्शन हुआ। विश्व हिंदू परिषद से लेकर अन्य हिंदू संगठनों ने इस घटना को लेकर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारी दोषियों को सजा देने की मांग कर रहे थे और खालिदा जिया सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वहीं बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पीएम मोदी से जल्द सीएए कानून लागू करने की मांग की है।

Protest going in many parts of the world. We are planning a one-day protest and prayer meetings for the victims in Bangladesh, on 23rd Oct, all over the world (in almost 150 countries) at all ISKCON centers & also at different locations: Radharamn Das, Vice Pres, ISKCON, Kolkata pic.twitter.com/y43QVQunmO