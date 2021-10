पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने BJP सांसद पद से दिया इस्तीफा, हाल में TMC में हुए थे शामिल

नई दिल्ली। बीजेपी छोड़ तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress ) का दामन थामने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ( Babul Supriyo ) ने आसनसोल के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। बाबुल सुप्रियो ने मंगलवार सुबह 11.30 बजे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की।

उसके बाद उन्हें अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया। बता दें कि बीजेपी में अनदेखी के बाद बाबुल सुप्रियो ने पहले दो राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया। इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया। हाल में दुर्गा पूजा के दौरान वह ममता बनर्जी के साथ गाना गाते दिखाई दिए थे।

Delhi: TMC leader Babul Supriyo arrives at the residence of Lok Sabha Speaker Om Birla. He will formally resign as BJP P MP. pic.twitter.com/CfSRrEsBJ0