बांग्लादेश में तारिक रहमान का शपथ ग्रहण, भारत में शेख हसीना की आवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर एक्शन

Six Bangladeshi citizens linked to Awami League arrested in Kolkata: बांग्लादेश में जहां एक तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (Bangladesh Nationalist Party- BNP) के अध्यक्ष तारिक रहमान (Tarique Rahman) के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, वहीं, दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री शेख शेख हसीना (Sheikh Hasina) की पार्टी आवामी लीग (Awami League) से जुड़े नेताओं-कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारत में कड़ी कार्रवाई की गई है। भारत में आवामी लीग से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है।